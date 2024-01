Turismo, addio a Bongiovanni. Imprenditore custode della bellezza

L’altra notte è morto a Baja Sardinia, Marco Bongiovanni, 56 anni, originario di Rimini, ma da diverso tempo uno dei volti più conosciuti del settore ricettivo alberghiero in Sardegna. Era amministratore delegato di Baja Hotels e presidente di Baja Hotels Travel Management. Aveva inaugurato solo un anno fa un Baja Way, un nuovo progetto che racchiudeva in sé l’attività di Baja Hotels, Sardinia 360, Gastaldi Holidays e del ristorante stellato Somu. È deceduto a causa di un malore cardiaco, inutili i tentativi di soccorso. Bongiovanni lascia la moglie, quattro figli e i genitori Renzo ed Eliana Testoni.

Papà Renzo gestiva la pensione Impero a Miramare, qui a Rimini, dove negli anni ’50 andava in vacanza la famiglia Berlusconi. Poi la famiglia Bongiovanni andò in Sardegna alla fine degli anni ‘60, iniziando il proprio percorso imprenditoriale nel turismo al Club Hotel, prima struttura ricettiva di Baja Sardinia, al confine con la Costa Smeralda. Gli inizi non furono facili, poi nel 1974 iniziarono ad arrivare i tedeschi e l’avventura decollò. La forza fu quella di restare un’impresa familiare.

Poi negli anni ’80 l’acquisizione dell’hotel La Bisaccia, a cui seguiranno la creazione di una catena alberghiera e investimenti a Liscia di Vacca e ultimamente sulla costa oristanese. "Ci siamo sentiti sempre dei custodi di questa bellezza e mai dei proprietari", ha detto Bongiovanni in una recente intervista. "I clienti ci chiedono belle stanze e ottimi ristoranti, oltre a un luogo sostenibile dove essere a contatto con la natura".

La famiglia Bongiovanni ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo turistico di Baja Sardinia, in provincia di Sassari, grazie alle numerose opportunità di lavoro nelle proprie strutture ricettive e alla formazione di numerosi professionisti nel campo dell’accoglienza e del settore enogastronomico. "L’unico segreto dell’ospitalità è amare il luogo dove si è e amare quello che si fa. Abbiamo cercato di fare sentire ogni cliente come un ospite nella nostra casa sul mare", ha detto Marco Bongiovanni.

Tante persone hanno voluto rendere omaggio all’imprenditore romagnolo e alla sua famiglia che ha scelto la Sardegna e la Gallura come patria elettiva.

I funerali si terranno oggi alle 10.30 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Baja Sardinia.