Turismo, avanti col piano strategico: "Gettiamo basi per una nuova era"

La settimana entrante a Riccione inizierà la seconda fase del Piano strategico del turismo. Si tratta del tavolo di studio, analisi e lavoro che avrà come principale obiettivo la costituzione di una Dmo (Destination management organization), entità che s’interessa di promuovere, commercializzare e gestire lo sviluppo turistico, coinvolgendo le realtà locali. A confermarlo è Mattia Guidi, assessore al Turismo che, con la sindaca Daniela Angelini, è reduce del Ttg Travel Experience, principale fiera del settore in Italia che si è svolta a Rimini, dove hanno portato l’esperienza di Riccione come "modello di promozione integrata".

"A conclusione della stagione balneare che per tutti è stata intensa, in questa settimana abbiamo ripreso la marcia sui principali obiettivi compresi il Piano strategico del turismo e la Dmo – premette Guidi –. Ci siamo rimessi al tavolo con la giunta e la sindaca, tenendo diversi incontri. Lunedì anche con l’intero direttivo e il presidente di Federalberghi, e mercoledì con la stessa categoria e Trenitalia. In settimana partiamo con la fase due del Piano strategico. La prima, già presentata, riguardava le analisi della città, delle località competitor, dei trend di mercato degli scorsi vent’anni e dei prossimi dieci. Un gigantesco lavoro che serviva a far capire da che storie veniamo, quali sono i numeri degli ultimi anni e le caratteristiche".

Ora dunque il via alla seconda parte con i contributi di una larga platea, ossia di tutte le categorie economiche, gli operatori e le realtà che vivono di turismo. "La cosa importante è che questa parte dei lavori inizierà a scaricare a terra le strategie, saremo incentrati sugli obiettivi – spiega l’assessore –. Il primo da trattare in ordine temporale dalla prossima settimana, sui due principali previsti, sarà appunto la costituzione di una Dmo, in merito dovremo decidere cosa fare sulla base delle analisi effettuate, sapendo che esistono già delle indicazioni e linee guida. Valuteremo insieme come la vogliamo finalizzare, solo allora sapremo quanto tempo servirà per realizzarla".

Negli incontri, anticipa Guidi si affronterà tutto, dalla governance agli obiettivi, dalla sede al capitale da mettere, fino alle realtà che ne faranno parte e altro. "Queste realtà sono enti che possono avere più tipologie di governance, pubbliche o pubblico-private o totalmente private, così pure possono avere vari obiettivi, fare promozione e altro, disporre di contenitori e di personale che ci lavora. Ecco perché nei tavoli ci supporteranno anche dei tecnici. Se ne parlava da anni ora si parte, garantisco la Dmo entro questa legislatura, il prima possibile. L’importante è decidere tutti insieme e bene".

Nives Concolino