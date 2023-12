Turismo, avanza il tandem Gnoli-Tirincanti

"Non mi tiro indietro". Sono le parole di Alberto Gnoli, l’imprenditore di Hospitality marketing che da mesi ormai viene dato come papabile per ricoprire il ruolo di assessore al Turismo, delega che la sindaca è disposta a lasciare. Tuttavia c’è una condizione posta dall’imprenditore, ed è quella che fino ad oggi ha reso complicata l’operazione. "Ammetto di non volermi tirare indietro, purché la mia disponibilità vada nella direzione di una soluzione vera per il turismo, che sia di sostanza e non di facciata". In altri termini l’idea di ricoprire un ruolo politico, quello dell’assessore, e non avere una struttura che consenta di intervenire in modo massiccio sulle strategie turistiche nei prossimi anni, resta un limite che potrebbe fare cadere la candidatura.

Per questo da settimane si parla di un possibile incarico a Luciano Tirincanti, regista di Riccione col cuore. La delega al Turismo a Tirincanti coprirebbe la casella del politico in giunta. Poi andrebbe costruita la struttura operativa strategica per il settore, e questo avverrebbe con una società esterna, cosa che farebbe tornare in pista Gnoli. In questo disegno ci sarebbero un assessore e una struttura che, anche se privata, farebbe da apripista alla futura Dmo (Destination managment organization) che in municipio vedono con favore per il futuro per gestire strategie, promozione e progetti turistici. Nelle città della costa riminese, Riccione è l’unica a non avere una Dmo. Rimini ad esempio ha Visit Rimini.

Se il Comune decidesse di creare oggi una Dmo, servirebbe del tempo prima che diventi operativa. Se invece si affidasse a un privato, potrebbe tagliare i tempi. Qui sta il disegno dietro al tandem Tirincanti-Gnoli. Una soluzione che secondo l’imprenditore di Hospitality marketing, consentirebbe di poter avviare e gestire i tanti tavoli operativi con le realtà della città che il Comune intende far partire. Il nodo starebbe nel rapporto di consulenza con una società esterna. Non è un dettaglio da poco perché per un Comune significa costi ulteriori. Non è nemmeno facile pensare alla struttura giuridica di un simile incarico, ma per questo c’è chi guarda al ritorno di Cinzia Farinelli, ormai dato per certo, per trovare tempi, modi e risorse. Tutto risolto? No. Un eventuale sì all’operazione lo può dare solo la sindaca Angelini, che da tempo sta valutando come muoversi senza che sia arrivata la fumata bianca. I dubbi restano e le settimane passano mentre in città le categorie attendono di sapere cosa ne sarà del Turismo.

Andrea Oliva