"Turismo, basta con le opinioni. Il sistema si basa sui numeri"

Basta con le opinioni turistiche, d’ora in poi l’assessorato al Turismo considererà i numeri, come avvenuto di recente. L’assessore Mattia Guidi incassa le puntualizzazioni di Federalberghi che ha mostrato dati contrastanti con le previsioni presentate dall’amministrazione e fissa l’obiettivo. "Come assessorato raccogliamo costantemente dati che provengono da diverse piattaforme e che mostrano indicatori differenti, rappresentando oggi una risorsa e opportunità fondamentale per comprendere l’andamento del settore turistico da diverse angolazioni. Il modello che stiamo costruendo a Riccione è un modello di integrazione dei dati, che mira a unire queste informazioni per restituire evidenze aggiornate e un quadro complessivo più vicino possibile alla realtà". Nel farlo "stiamo collaborando con partner nazionali e internazionali altamente specializzati in ambito di Booking digitale per avere accesso a dati in tempo reale non solo sul fronte dell’ospitalità, ma anche rispetto ai flussi legati ai voli aerei e al traffico in entrata dall’estero". I numeri non mentono, ma come si fa se quelli di Federalberghi sono differenti? "Ringrazio Federalberghi per i dati analizzati e condivisi anch’essi a segno positivo, che vanno ad inserirsi ad integrazione delle fonti prese in considerazione che mostrano una prima parte di stagione incoraggiante. Grazie alle tecnologie digitali e alle relazioni con i partner avremo scenari sempre più precisi".