Turismo, bel segnale. Crescono gli arrivi, boom di stranieri. Tedeschi sempre al top

Parte col botto il 2024 del turismo. Rimini città aperta: "sempre più destinazione di viaggio da vivere tutto l’anno. Un luogo nel quale si sta sempre bene e non solo per le vacanze estive". Dati alla mano, Visit Rimini afferma che il capoluogo "raccoglie i primi frutti della innovativa strategia di comunicazione che esprime l’idea di una Rimini che accoglie ogni tipo di ospite". E’ lo conferma il claim della nuova campagna di promozione lanciata dalla società che cura informazione, accoglienza e promozione turistica: ‘Discover e city you don’t expect’ (scopri la città che non ti aspetti) che introduce alla scoperta di una destinazione sul mare e non solo ‘di mare’. A dimostrare la partenza forte sul mercato turistico nazionale e internazionale sono i dati del primo trimestre 2024 (gennaio - marzo). In un periodo dell’anno che vede i turisti preferire location di montagna (o anche balneari ma lontano da casa) Rimini vanta un’ottima performance. Ovvero +12,8% di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2023 con un +21,7% di stranieri. In crescita anche le presenze, +12% totale sullo scorso anno (con un +14,8% riferito ai soli ospiti internazionali). Su questi dati (fonte: Trademark Italia) incide in particolare la forte crescita di febbraio (+41% di arrivi e + 25,5% di presenze), anche grazie a eventi fieristici e congressuali. Sempre nel primo trimestre gli arrivi stranieri hanno pesato per il 18,1%, mentre le presenze dall’estero valgono il 25,6% del totale: tra i Paesi di provenienza la Germania segna +60,9% di arrivi e +69,5% di presenze. Interessante anche il tasso di occupazione degli alberghi riminesi (quelli aperti ‘fuori stagione’ ovviamente) che per il primo trimestre" si e` stabilmente attestato oltre il 65%". D’altronde - secondo lo studio di Sociometrica sull’impatto della spesa turistica sull’economia del territorio, pubblicato dal Sole 24 Ore - con 1.481.114.745 euro di valore aggiunto generato dal turismo, Rimini è il primo comune d’Italia per creazione di ricchezza. Basato sull’elaborazione dei dati Istat 2023, unito alle presenze turistiche e al ‘conto satellite del turismo’ (le voci di spesa turistica del soggiorno: dal costo del pernottamento alle spese di agenzia, dai trasporti e noleggi, servizi ospitali e culturali di vario tipo, servizi legati alle attrazioni, guide) il report conferma il posizionamento di Rimini come hub del turismo a 360 gradi grazie a più fattori: raggiungibilità, collegamenti con le arterie del turismo internazionale, infrastrutture, dimensione della piattaforma dell’ospitalità. Per arrivare a questi risultati, Rimini si conferma location di un lungo elenco di eventi che la trasformano in un luogo da vivere tutto l’anno. Per l’estate alle porte si annunciano oltre 200 eventi. Che spaziano tra musica, danza, festival, cinema, cultura, sport, fumetti. E vanno dalla A di Ammanniti alla Z di Zerocalcare. tra i tanti, la tappa Firenze - Rimini di apertura del Tour de France, Notte Rosa, Rds Summer Festival (tra gli ospiti Angelina Mango), la Sagra Musicale Malatestiana, il Meeting, Riminicomix per Cartoon club.

Mario Gradara