Turismo, cade il tabù. Il Comune ora pensa alla tassa di soggiorno

Il turismo è diventato per Santarcangelo una risorsa importante. Lo dicono i dati. Dopo la pandemia, negli ultimi anni i numeri di arrivi e presenze sono cresciuti notevolmente superando anche quelli pre-Covid. Il 2023 è stato l’anno d’oro, con 25mila turisti arrivati in città e quasi 47mila presenze (pernottamenti). Lo scorso anno poi c’è stato un calo, tanto che i pernottamenti sono stati in totale 39mila. Ma il turismo resta uno dei settori in forte sviluppo. Tra hotel, b&b, case vacanze e gli altri alloggi per turisti si è arrivati a una settantina di strutture ricettive, con più di 450 posti letto.

Non è un caso che l’amministrazione di Santarcangelo stia valutando l’introduzione della tassa di soggiorno. Rimini e gli altri comuni della costa applicano l’imposta da molti anni. Da quest’anno la tassa di soggiorno si paga anche a Bellaria. A Santarcangelo si sta ragionando ora se e come applicarla. "Ci sono delle valutazioni in corso – confermano dall’amministrazione – Ma nulla è ancora deciso. E sicuramente non se ne farà nulla per il 2025". Ma il fatto che ci siano dei ragionamenti in corso resta un fatto. Ed è anche il segnale di come il turismo non venga più considerato un settore marginale. "Siamo ancora agli inizi della riflessione. Ci sarà anche un confronto con gli operatori sul tema – spiegano ancora dal Comune – In ogni caso, prima di ogni decisione bisognerà capire se ne vale la pena". Perché applicare la tassa di soggiorno significa poi dedicare personale e tempo per le procedure di riscossione. Inoltre a Santarcangelo la maggioranza delle strutture ricettiva è rappresentata da b&b: i controlli sono più complessi, rispetto a quelli sugli alberghi. E i numeri dei pernottamenti a Santarcangelo, anche se sono cresciuti in in questi anni, sono comunque modesti rispetto a quelli delle località costiere.

Proprio per questo motivo l’amministrazione sta approfondendo la questione sotto ogni aspetto, a partire da quello organizzativo. Nel caso, Santarcangelo sarebbe, nel Riminese, il primo comune non costiero ad applicare la tassa di soggiorno. Nel caso, se ne parlerà dal 2026. Per quest’anno niente imposta per i turisti.