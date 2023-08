Turismo, c’è aria di ottimismo "Prenotazioni in costante aumento grazie al Meeting e al bel tempo"

Tredicimila alla Beach Arena, sold out nei musei tutti aperti in centro, con buoni affari per i ristoranti, mille alla messa all’alba presieduta dal vescovo al bagno 62 per la solennità di Maria Assunta, un parco Marecchia gremito di famiglie e bambini per Tiberio Cinepcnic. E poi le centinaia di feste tra spiaggia e lungomare organizzate da bagnini ed esercenti, tra dj set, cocomerate e balli spontanei sulla sabbia. Un ponte di Ferragosto che, pur senza mettere a segno il tradizionale tutto esaurito negli alberghi (solo un ’pienino’) è stato all’insegna di musica, cultura e spettacoli.

"Più di 13mila giovani da tutta Italia e non solo – sottolinea Palazzo Garampi – si sono dati appuntamento sulla spiaggia della Rimini Beach Arena per ascoltare le note mixate da Peggy Gou, la dj sudocoreana famosa in tutto il mondo che con il singolo ’It Goes Like Nanana’ ha scalato le vette delle classifiche musicali. Con un set tra techno, house ed electro l’icona di questa estate ha fatto ballare tutta la Beach Arena insieme agli altri ospiti di rilievo internazionale come Anotr, Black Coffee, Carlita, Seth Troxler, Sossa". Altrettanto gremito anche il centro storico, dove gli appassionati di arte e cultura hanno accolto l’invito di Ferragosto nei Musei della città: oltre 700 persone hanno visitato il Fellini Museum e la mostra fotografica di Marco Pesaresi, mentre sono stati in 600 a varcare la soglia del Museo della città e della Domus del chirurgo.

ArchIviato il Ferragosto, l’estate si prepara a un’altra settimana ricca di appuntamenti. Riflettori sul Meeting per l’amicizia fra i popoli (dal 20 al 25 agosto). Per la sua 44esima edizione mette a tema proprio l’amicizia. Tra i tanti ospiti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (il 25 agosto) e poi ancora saranno ospitati un centinaio di convegni con circa 400 relatori italiani e internazionali; 16 le mostre previste e altrettanti gli spettacoli, molti dei quali si terranno nel Teatro Galli. Tra le mostre visitabili alla Fiera ’Don Camillo e Peppone, rivali sempre, nemici mai’, ’Santa Teresa di Lisieux, donna intellettuale, ricercatrice di significato’.

"Continuano ad arrivare prenotazioni negli alberghi per la seconda metà di agosto – dice Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera –, e con il Meeting sarà garantito come sempre un buon riempimento fino al 26-27 del mese".

Mario Gradara