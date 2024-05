Turismo, continua il boom dei b&b: "Sono già 32 a Santarcangelo"

A Santarcangelo continuano a spuntare come i funghi. Un b&b qui, una casa vacanza là... A breve aprirà un nuovo alloggio per i turisti anche in una villetta in via Trasversale Marecchia. Da anni il turismo è uno dei settori più in crescita a Santarcangelo. E dopo un 2023 da record, con oltre 25mila arrivi e quasi 47mila presenze (pernottamenti), anche in questi primi mesi dell’anno il turismo ha regalato numeri importanti. Da gennaio a marzo in città sono arrivati ben 5.256 turisti, con un aumento del 12,6 per cento rispetto all’ottimo 2023, e i pernottamenti sono stati oltre 10mila.

Nuove strutture stanno aprendo o hanno aperto in questi mesi. I posti letto presenti a Santarcangelo sono più di 450. Tra hotel, b&b, case vacanze e gli altri alloggi per turisti si è arrivati così a 64 strutture ricettive. Di queste la metà sono b&b. "La crescita è costante – osserva Filiberto Baccolini, il presidente della Pro Loco (che gestisce per il Comune l’ufficio di accoglienza turistica) – I numeri lo testimoniano: si è passati dalle 21 strutture ricettive di dieci anni alle attuali 64". I b&b sono 32, mentre un anno fa erano 27. E se alcune strutture ricettive hanno chiuso, sono molte di più quelle che hanno aperto. Tanto che "presto – continua Baccolini – faremo la nuova mappa aggiornata, con tutte le strutture ricettive presenti in città". Per chi sceglierà di farsi una vacanza all’ombra del Campanone a giugno, tornano gli apprezzati tour Sigismondo e Isotta alla scoperta della Santarcangelo medievale.

"Si tratta di visite guidate speciali, in cui raccontiamo anche i miti e le leggende dei Malatesta – spiega Baccolini – I tour sono animati da figuranti in costumi medievali e si concludono con una degustazione". Il primo appuntamento il 5 giugno, poi si replicherà il 12, il 19 e il 26. È necessaria la prenotazione.