Turismo, Coriano stringe un patto con la Provincia

"Sul turismo ci siamo anche noi". Coriano punta sullo sviluppo turistico del territorio, e ieri il sindaco Gianluca Ugolini lo ha ribadito al presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, in un incontro in municipio in cui si è parlato anche di viabilità. "La valorizzazione e la scoperta delle nostre colline con realtà imprenditoriali di pregio va di pari passo con un’offerta unica e condivisa con altri territori – ha detto il sindaco –. Sono convinto dell’importanza di promuoversi con località differenti, dal mare all’entroterra".