Turismo: corsa a tre per il super dirigente

Si avvicina la nomina del nuovo super dirigente per i settori turismo, sport, cultura, eventi, museo, biblioteca. In realtà si tratta di una ‘figura di alta specializzazione’ che il Comune di Riccione intende individuare tramite una procedura pubblica. Tra i nomi papabili c’è quello di Simone Bruscia. Sarebbe un ritorno a quanto visto solo pochi mesi fa. Infatti Bruscia, già direttore di Riccione teatro, ha ricoperto un ruolo simile con la giunta Tosi. Prima della fumata bianca bisognerà attendere i termine della procedura selettiva. Inizialmente si erano presentati in 15 per sedere nell’ufficio di chi andrà ad avere un ruolo fondamentale nella programmazione degli eventi. Del gruppetto iniziale ne sono rimasti solo tre. Tra questi l’amministrazione andrà a individuare la figura di alta specializzazione.