Turismo, crescita globale. Il Ttg accende il futuro

Si sono concluse ieri, alla Fiera di Rimini, la 62ª edizione di Ttg travel experience e il format InOut entrambi organizzati da Italian Exhibition Group (Ieg). Ancora una volta l’affluenza ha registrato un aumento, il 3% in più rispetto all’anno precedente. A dimostrare l’importanza della manifestazione è stata anche la forte partecipazione degli assessorati regionali al Turismo, presenti con stand, conferenze, incontri e momenti di confronto. Si tratta di un risultato che: sia racconta un settore in pieno fermento; sia conferma il ruolo strategico della manifestazione come hub internazionale. A dimostrarlo, i numeri: 2.700 brand, 1.000 buyer da 75 Paesi, 60 startup, 400 relatori, 700 giornalisti accreditati e oltre 19.500 meeting. Il tema di quest’anno, ‘Awake to a new era’, ha guidato il racconto della manifestazione, invitando a una riflessione profonda su temi quali: intelligenza artificiale, formazione, sostenibilità e design dell’accoglienza. Si tratta di un invito a sviluppare competenze trasversali e a costruire modelli di business nuovi. E se le regioni italiane si sono focalizzate sul turismo dei borghi, dei cammini, dei paesaggi rurali e dell’enogastronomia, le destinazioni estere hanno offerto un panorama globale di nuove opportunità di turismo esperienziale. Tra le tante offerte un ruolo importante lo ha giocato il turismo del lusso, oggi uno dei segmenti in crescita. In questo contesto, infatti, Ttg si conferma punto di riferimento con il ‘Luxury event by Ttg’, che ha valorizzato l’expertise italiana nell’hotellerie d’alta gamma. Non mancano poi le novità, come ‘Luxury aura’, il nuovo evento che segna l’evoluzione dell’ecosistema Ttg. Un ruolo chiave, infine, lo hanno avuta anche università e accademie del turismo che hanno affrontato il tema dei giovani legato al turismo. Per l’occasione sono state premiate anche le idee più promettenti delle start-up e delle pmi del settore. Ottimo andamento poi anche per InOut, il format dedicato al mondo dell’ospitalità e del design degli spazi di accoglienza. Grande novità è Luxury Aura, il nuovo evento che segna l’evoluzione dell’ecosistema Ttg e ne consolida la leadership come piattaforma di sviluppo per l’intero settore turistico. L’appuntamento debutterà a Firenze dal 27 al 29 ottobre 2026. Particolare rilievo è stato dato infine al tema del wellness, con proposte capaci di offrire esperienze complete.

Andriy Sberlati