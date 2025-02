Turismo, crescono arrivi e presenze. Famiglie e stranieri trainano il trend

Quattro comuni costieri su cinque mettono il segno "più" sui dati finali turistici del 2024 (fonte Istat, con elaborazione dell’ufficio statistica della Regione). Come il capoluogo Rimini, Riccione e Misano, anche Bellaria Igea Marina chiude in positivo l’annata dal punto di vista turistico (unica eccezione è rappresentata da Cattolica, forse la più diretta ’competitor’ della città di Panzini per target e tipologia di vacanzieri).

Segno positivo dunque in riva all’Uso sia per gli arrivi che per le presenze, appunto i pernottamenti, quelli che portano fatturato. Bellaria Igea Marina lo scorso anno ha registrato complessivamente 404.248 arrivi, ovverosia un +1,9 per cento sul 2023. Leggermente superiore il numero di pernottamenti, che si attestano a un incremento del +1,5 per cento (percentuali contenute, ma comunque entrambe con il segno "più").

Le presenze si attestano a quota 2.127.399 - sforando ampiamente il muro dei due milioni - mentre a chiusura del bilancio del 2023 erano state 2.095.404. Quanto a pernottamenti Bellaria Igea Marina si conferma terzo comune della provincia, dopo Rimini e Riccione, col più alto numero di pernottamenti registrati. Un crescendo negli ultimi tre anni: 2.076.300, 2.095.404 e 2.127.399 rispettivamente del 2022, 2023 e 2024.

Dai dati consuntivi Istat del 2024 un altro ’fenomeno’ si evidenzia: la progressiva ripresa post-covid. "Dai dati Istat emerge come anche nel 2024 si consolidi il turismo a Bellaria Igea Marina – il commento del sindaco Filippo Giorgetti –. Sicuramente l’incognita delle condizioni del mare ha condizionato in parte la stagione balneare, ma l’esito complessivo è stato positivo, grazie all’impegno degli operatori e alla programmazione. E’ un consolidamento, una base di partenza sulla quale ancora certamente dobbiamo lavorare".

"Con l’obiettivo da un lato di confermare sempre di più la fidelizzazione del nostro target turistico principale, il family, la famiglia. Si registra anche un altro elemento positivo: l’incremento della capacità di spesa. Inoltre, argomento interessante, i mercati esteri si confermano importanti, e l’estate prossima con il nuovo volo su Basilea, che comprende l’Alsazia, il nord ovest della Svizzera e il sud ovest della Germania, avremo l’opportunità di implementarli ulterioriormente".