"Turismo, dieci mesi da numeri uno"

Bellaria Igea Marina si ritiene soddisfatta dell’andamento turistico di quest’anno. Così Gian Marco Montanari, consulente della Dmo (Destination management organization) che opera sulla città dal 2020:"La città nel periodo tra gennaio e ottobre, risulta la destinazione della riviera di Rimini con il maggior recupero rispetto al 2019 sia per il numero di turisti ospitati che per pernottamenti. Lo testimoniano le oltre 2.400.000 presenze avute, senza considerare novembre e dicembre. A fronte di un calo di occupazione del 3% nel periodo dall’1 giugno al 17 settembre, la destinazione ha fatto registrare un significativo + 12% relativamente alla richiesta di soggiorni con servizi di pensione completa e all inclusive".

Previsioni altrettanto positive per il futuro: "Consultando la piattaforma di aggregazione dati h-benchmark abbiamo ipotizzato l’affluenza che avranno i prossimi due grandi eventi su Bellaria. Capodanno corre verso il tutto esaurito con un’occupazione del 85% a 20 giorni dalla data, mentre il Sigep fa registrare un picco del 76% di occupazione a 40 giorni dall’inizio. Le previsioni seguono il trend di ottobre che ha fatto registrare addirittura una crescita del 26% sulle presenze del 2022, dimostrando ancora una volta come Bellaria sia una città non solamente basata sul turismo estivo".

Un’analisi resa possibile anche grazie agli studi di fondazione Verdeblu, responsabile dell’organizzazione degli eventi: "Hanno interpretato le tendenze e le esigenze del momento, pianificando gli eventi in base all’andamento del mercato turistico. E’ stato dunque dato grande spazio a eventi dal taglio giovanile tramite la presenza di web star, content creators, e personaggi famosi del mondo dello spettacolo e di internet. Una vera e propria offerta di intrattenimento in grado di attirare numerose famiglie. Tutto questo permetterà alla città, dati alla mano, di proiettarsi nel futuro inserendo le varie tipologie di eventi sportivi, enogastronomici, animazione, musica e culturali nei periodi più opportuni". A sottolineare la soddisfazione di questo nuovo modello di mercato è il sindaco Filippo Giorgetti: "La Dmo e gli enti locali stanno facendo un ottimo studio di tipo evoluto e scientifico, raccogliendo dati statistici anche inerenti alla qualità della vita. L’obiettivo è quello di prevedere in che modo la città può crescere culturalmente e turisticamente".

Aldo Di Tommaso