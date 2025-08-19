Turismo, dito medio sui social: è bufera contro il presidente Borghesi. Cosa è successo

Bellaria (Rimini), 20 agosto 2025 – Un gesto che non è passato inosservato. È quello di Paolo Borghesi, presidente della fondazione Verdeblu, che in un post social ha celebrato il successo dell’Energy Boat, la festa musicale che sabato ha portato tra spiaggia e mare migliaia di persone, tra balli e divertimento sulla motonave Super Tayfun. “Dalle 15 alle 20mila persone hanno ballato sulla spiaggia ed in acqua. Solo a Bellaria Igea Marina succede”, ha scritto Borghesi sulla sua pagina personale Facebook. Poi la stoccata: “Dedicato ai disfattisti e ai negativamente tafazziani. Fatelo voi presunti professori se siete capaci”. Ad accompagnare il testo, un dito medio rivolto idealmente ai critici.

A scatenare la polemica non sono stati tanto i numeri dell’evento, ma proprio quell’emoticon. Durissima la reazione della lista civica di opposizione ’Un futuro migliore per Bim’: “Leggendo il post di Paolo Borghesi, presidente della fondazione Verdeblu, nonché esponente del turismo, si rimane senza parole”. “Non una critica costruttiva, non un commento ironico – aggiungono –, semplicemente un’immagine volgare: un dito medio. Un gesto che non ha nulla a che fare con la professionalità e la dignità che il nostro settore turistico merita”.

Secondo la lista, la responsabilità è chiara: “Come rappresentante di una fondazione che si occupa di promozione turistica, Borghesi ha la grande responsabilità di essere il volto principale di un’istituzione che dovrebbe mirare alla valorizzazione della nostra città”. E ancora: “Chi lavora nel turismo ha il compito di far sognare i visitatori, farli innamorare dei nostri paesaggi, della nostra arte e della nostra cultura, della nostra storia e delle sue tradizioni, del cibo e dei prodotti locali e, soprattutto, dell’accoglienza, che è il vero biglietto da visita del nostro territorio”. Il successo di un evento – come quello dell’Energy Boat – sottolineano, “non si sbandiera con gesti volgari: si misura nelle presenze, nelle ricadute economiche e nell’apprezzamento di chi partecipa”. Poi l’affondo più netto: “È un’offesa non solo agli operatori del turismo, ma a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per costruire un’immagine di eccellenza. Il turismo non è soltanto business, è cultura, è rispetto, è amore per il nostro Paese. Non possiamo accettare che un gesto così superficiale e volgare diventi il simbolo di questo settore”.

Di fronte alla pioggia di critiche, Borghesi ha replicato ridimensionando i toni: “Si trattava di un post nella mia pagina privata, luogo dove ognuno è libero di esprimersi a modo suo”. “L’obiettivo – ha spiegato – era sottolineare che se un Comune spende e investe nella brand identity, i risultati si vedono”. Il riferimento è chiaro e relativo al successo dell’Energy Boat di sabato pomeriggio. E conclude: “Le critiche sono ben accette, i consigli utili. Se qualcuno per l’emoji si è offeso mi scuso, ma non condivido il bisogno di fare polemica per fini propagandistici. L’unico interesse deve essere quello del benessere della nostra città”.

Una vicenda che, al di là della battuta di costume, apre una riflessione più ampia: fino a che punto la comunicazione personale di chi ricopre ruoli istituzionali può convivere con il linguaggio diretto e irriverente dei social?