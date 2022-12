"Turismo e arte Le buone stelle della Riviera"

Che anno sarà per Rimini e Riccione? Ce lo svela l’astrologa Mirca Colombo, la cartomante romagnola creatrice della ‘Notte delle streghe’ che ogni anno a giugno avvolge di mistero, esoterismo e magia, San Giovanni in Marignano. Collaboratrice di testate giornalistiche e televisioni locali, studiosa di flussi lunari e di temi natali.

Signora Colombo, cosa dobbiamo aspettarci dal 2023. Partiamo da Rimini.

"Rimini è nata il 17 marzo del 1861, sotto il segno dei pesci. La città felliniana è stata fondata in primavera. Questo rende la rende vulcanica e piena di idee, propensa allo sviluppo dell’arte, della cultura. Tenderà a migliorare il buon vivere dei riminesi e dei turisti che la scelgono. Il 2023 sarà per Rimini un anno importante per le decisioni, governata da Plutone che favorisce l’organizzazione e la riuscita delle iniziative che la città vorrà lanciare, con particolare attenzione all’aspetto sociale. Ci sarà un’apertura anche sul piano promozionale e della comunicazione attraverso i media e soprattutto i social network".

Capitolo sport: cosa prevede?

"La città vedrà spiccare il basket che avrà la meglio su altre discipline sportive. La Basket Libertas Rimini, fondata nel 1947, vede in realtà la sua effettiva data di nascita nel maggio del 1950 fino ad arrivare il 28 maggio del 2020, alla creazione dell’attuale Rinascita basket Rimini, che essendo del segno dei gemelli, avrà un anno molto fortunato ma dovrà pazientare un pochino prima di ottenere risultati importanti".

E il calcio?

"Buone prospettive di ripresa anche per la Rimini Calcio, società fondata nel 1909 con numerose reincarnazioni nel 1912 e nel 1916, quando con la prima maglia biancoverde ( ha cambiato colori in seguito nel 1920) giocò la sua prima partita e da qui la data di nascita, il 12 marzo 1916, anche lei come Rimini nata sotto il segno dei pesci, che la vedrà portare sul campo, scelte azzeccate".

Passiamo a Riccione.

"La Perla verde è facile associarla al segno della bilancia per il suo estro e per la sua identità raffinata e avanti con i tempi. Nata il 19 ottobre 1922, può essere vista come una ragazza giovane nel passaggio alla maturità adulta. Si fa forza della propria intraprendenza per rivendicare il suo posto in una veste nuova. La vedremo nel 2023 presentarsi al mondo in maniera rinnovata. Grande attenzione sarà rivolta alla promozione culturale con l’organizzazione di mostre, eventi e altre attività artistiche rivolte ai riccionesi e al turismo, che sarà in forte crescita. Lo sport è sempre in prima linea con la ginnastica acrobatica e il pattinaggio che aprono le porte a molte iniziative rivolte ai giovani. Il nuoto ha una storia lunga 50 anni, quando la Polisportiva comunale nel luglio del 1962, inizia la sua avventura. La data non è certa, si pensa però che la società abbia preso un po’ dall’intraprendenza del cancro e dalla lealtà del leone".

Già che ci siamo, se la sente di fare qualche consiglio in base ai segni zodiacali?

"Per i pesci sarà uno degli anni migliori in assoluto, con scelte che funzionano, realizzazioni positive. Chi è capricorno avrà una grande libertà di azione. Seguite il vostro ottimo istinto. Avrete una forte ripresa di vitalità. Divertitevi. Passiamo al toro: positività con una marcia in più. Qualsiasi idea sarà fruttuosa. Alzate il tiro. La vergine: i sogni si avverano. Vi sentirete forti e acquisterete autostima. Realizzerete progetti con grande voglia di fare. Bilancia: avrete un consolidamento sui vostri progetti e un miglioramento a livello psicofisico. Riuscirete ad imporvi e a riscattarvi. Ariete: avrete occasioni positive, benessere fisico e spirituale, sentimentale e professionale. Ritroverete il vostro equilibri e la stabilità. Puntate sui primi sei mesi. Sagittario: nuove fantastiche emozioni vi stimoleranno per avere una visione positiva del futuro. Scorpione: sarete in rialzo. Otterrete miglioramenti sia in amore che nel lavoro soprattutto da marzo in poi. Cancro: in vista di miglioramenti fisici ed emotivi. Puntate tutto da maggio in poi per consolidare le vostre idee. Leone: imparerete a trovare il necessario equilibrio e a fare scelte ponderate. Vivete il presente sempre a testa alta. La sicurezza l’avete già in mano. Gemelli: quest’anno farete esercizio di pazienza. I problemi non sono sempre problemi ma soprattutto occasioni. Sarà una benefica lezione di vita. Acquario: inizio d’anno brioso. Qualche nuvola dalla metà in poi, ma non spaventatevi, avrete la capacità di trasformare ogni occasione in positivo".

Rosalba Corti