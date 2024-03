Turismo e promozione. Italia e Titano uniti verso Expo 2025

È stato firmato nei giorni scorsi il Protocollo di Intesa e di collaborazione tra il commissariato generale per l’Italia e del governo sammarinese per l’Esposizione universale di Osaka 2025. "Il protocollo – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo – tra i vari settori coperti segue anche le linee guida del progetto di cooperazione e promozione nato dal Tavolo turistico territoriale denominato The Lovely Places, attivato dal ministero del Turismo italiano con la segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e il patrocinio di Unwto. Il protocollo prevede anche il coinvolgimento nell’attività di promozione dei territori dell’Emilia Romagna e delle Marche per lo sviluppo del turismo in un ampio quadrante che include oltre 120 comuni italiani e tutti i nove castelli della Repubblica del Titano.