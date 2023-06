Turismo e sicurezza incontro in Comune

Sicurezza ed eventi. Sono i due ambiti al centro dell’incontro di ieri tra la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo e la commissaria Rita Stentella. "Le ho rappresentato la necessità di maggiore attenzione nelle zone calde come stazione e parchi – spiega la deputata –agli arrivi e alla partenze, soprattutto alle prime ore dell’alba. Abbiamo inoltre affrontato la tematica degli eventi, che preoccupa gli operatori, esponendo la necessità di pianificare sin d’ora quelli per la stagione autunno inverno". Inoltre "mercoledì sarò al ministero del Turismo per discutere delle iniziative da intraprendere per recuperare la diminuzione del flusso turistico dall’estero. In particolare delle necessarie strategie per pubblicizzare le eccellenze Romagnole in Italia ed all’estero anche ricercando nuovi mercati".

Nel frattempo continua il botta e risposta politico. A schierarsi è Azione con Gianluca Vannucci che insieme all’ex consigliere Valentina Villa attacca la coalizione di centrosinistra sugli eventi. "Pochi gli atti amministrativi di ratifica eventi, pochissime le formalizzazioni e una carente programmazione degli eventi, con la conseguenza ovvia di uno stallo dove il commissario si trova a gestire una situazione quanto mai delicata".