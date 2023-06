Turismo e sicurezza, l’agenda della commissaria

Turismo e sicurezza. La commissaria Rita Stentella, giunta in municipio a Riccione ieri all’ora di pranzo ha subito toccato i nervi scoperti di una città che di colpo si è ritrovata senza sindaco e giunta. Partita da Pesaro alla volta della Perla verde, la commissaria è arrivata in municipio dove ha trovato ad attenderla Daniela Angelini. "Mi sono permessa di raccomandarle con il cuore la nostra Riccione – scrive Angelini - e la necessità di dare piena continuità amministrativa soprattutto in un momento così delicato con la stagione turistica che stenta a partire. La commissaria mi ha rassicurato. A tutti i riccionesi mando un grande abbraccio. Questo è un arrivederci". La dottoressa Stentella si è detta "consapevole di arrivare in un momento particolarmente delicato per una città così importante e famosa per l’accoglienza turistica, a stagione già avviata. Comprendo le preoccupazioni per questa situazione ma ci tengo a rassicurare tutti: mi adopererò da subito per dare piena continuità all’attività amministrativa in corso". Sono le parole che attendeva un intero comparto che vive di turismo, vista la preoccupazione che sta serpeggiando in città. Ne sono un esempio le prime battute rilasciate dal presidente di Federalberghi, Bruno Bianchini, e dal collega di Confcommercio Alfredo Rastelli.

Sicurezza. Nelle ultime stagioni è apparsa a tratti di difficile gestione per residenti e turisti. Quest’anno i primi servizi della municipale assieme alle forze dell’ordine hanno già portato a identificazioni, denunce e sequestri di merce contraffatta. Su questo la commissaria ha rassicurato, e non ce n’era la necessità visto che si tratta di un prefetto che avrà dunque con la stessa prefettura e le forze dell’ordine un canale diretto nella gestione di simili fenomeni. Ne è la riprova il fatto che ieri la commissaria ha incontrato alcuni dirigenti comunali per fare il punto in vista del lavoro che li attende, e tra questi c’era il comandante della polizia municipale Isotta Macini. "Garantisco ai cittadini di Riccione il massimo impegno" ha sottolineato la dottoressa Stentella, fornendo altre indicazioni sul lavoro che l’attende. Ha infatti proseguito spiegando che si muoverà "con spirito collaborativo", credendo nel "lavoro di squadra e nel confronto" e con la "certezza di trovare una macchina amministrativa molto efficiente". Indicazioni rivolte anche alle categorie economiche della città che da sempre e soprattutto durante la stagione balneare cercano il confronto con l’amministrazione per dirimere i temi e i problemi della Riccione turistica.

La prima giornata della commissaria in municipio si è conclusa incontrando i dirigenti. Oltre alla Macini erano presenti Luciano Botteghi per il Bilancio, settore strategico per l’attività amministrativa, e Turismo. Presente anche Graziella Cianini referente per i settori Servizi amministrativi e giuridici, Attività Economiche, Demanio e Pnrr.

Andrea Oliva