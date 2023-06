Turismo e sport, gli hotel si colorano di rossonero

Per un weekend la Regina indosserà la maglia rossonera. Fino a domani, lo stadio Calbi di Cattolica ospita ben 196 partite tra circa 700 bambini e 100 allenatori di 48 scuole calcio e centri tecnici rossoneri per dare vita alla Milan Cup 2023. Giunto alla sua 9° edizione, il torneo vede protagonisti i giovani calciatori delle categorie pulcini (2012 e 2013) e primi Calci (2014 e 2015) delle società affiliate al Club, accompagnati dalle loro famiglie per celebrare lo sport come momento di gioia e di condivisione.

A fare festa sono anche gli albergatori cattolichini, che possono così contare su presenze importanti (in tutto si stima circa 3mila) legate al turismo sportivo nella fase in cui la stagione estiva tarda ancora a decollare del tutto. Per la prima volta, inoltre, la manifestazione coinvolge due squadre estere: Academy Craiova (Romania) e FC Glattal Dübendorf (Svizzera). Football for All Abilities è slogan che fungerà da tema per la Milan Cup e la sfilata degli striscioni che saranno ideati da tutte le scuole calcio partecipanti, "con l’obiettivo di favorire una cultura inclusiva attraverso lo sport" spiegano gli organizzatori. Non solo calcio, ma anche beneficenza. "Consapevole della situazione emergenziale in corso nel territorio romagnolo che ospiterà la manifestazione – si legge in un comunicato – la famiglia rossonera si schiererà a fianco della popolazione locale con una raccolta fondi, realizzata da Fondazione Milan, che supporterà la realizzazione di uno special camp, un’esperienza sportiva di divertimento e formazione, dedicata a 160 bambine e bambini provenienti dai luoghi colpiti dalla recente alluvione a titolo completamente gratuito".