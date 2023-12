"Turismo, fatturati in calo". Ceccarelli contro Giorgetti

Scuola: bocciata. Turismo: bocciato. ’Obiettivo Comune e Noi ci siamo’, ovvero le formazioni di centrodestra non parte della maggioranza attuale, tornano a dare le pagelle all’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Giorgetti. Niente sconti a Giorgetti neppure nel secondo incontro pubblico, l’altra sera al Palaturismo, introdotto dall’ex assessore della giunta Ceccarelli Gianni Giovanardi, e da Marco Casadei. Temi sul tappeto, di fronte a un "buon pubblico", appunto ’Scuola e Turismo’. Sul turismo, tra gli interventi, quello dell’ex sindaco e consigliere a Rimini Enzo Ceccarelli (sullo sfondo le elezioni di giugno). Partito dalla recente ricerca del Cast, Centro studi avanzati sul turismo commissionata dal Comune: "Se da un lato – ha detto Ceccarelli – la ricerca su mandato del piano strategico 2040 rilascia una fotografia positiva del rapporto struttureproprietà e gestione... che affronta anche il tema del cambio generazionale nelle conduzioni, meno entusiasmo dai numeri messi in campo dai consulenti. La contrazione turistica va commisurata ai maggiori periodi di richiamo dei soggiorni in rapporto al volume dei fatturati. Più semplicemente i segni meno in luglio ed agosto, periodi centrali per il nostro turismo, non devono essere sottovalutati o coperti da un buon settembreottobre. Il recupero parziale nel fine stagione è cosa diversa dalla tenuta dei fatturati nei mesi storicamente di successo, questo per sterilizzare la tesi che tutto vada bene e si continui così". Secondo Ceccarelli servono investimenti e programmazioni "che permettano agli operatori di allungare la stagione aprendo un dialogo serrato tra amministrazione comunale e rappresentanti di turismo, commercio, artigianato e ristorazione... Negli ultimi tempi non sempre è stato così anche alla luce di una fortunato prolungamento di un clima mite oltre la stagione classica con rinnovate opportunità non sempre raccolte in una difficile congiuntura post Covid, che avrebbe meritato maggiore attenzione". Infine l’invito a "definire concretamente le destinazioni dei nostri contenitori (vedi Fornace) e Centro congressi". Sulla scuola Casadei ha criticato l’abbandono della "scelta della precedente amministrazione" di realizzare un nuovo istituto comprensivo (a Bordonchio). A favore invece di un nuovo istituto su via Bellini, "anche alla luce di potenziali criticità che si potranno generare. Ad esempio la localizzazione in un tessuto edificato che non consentirà l’adeguamento della viabilità oltre alla mancanza di marciapiedi e ciclabili col rischio di non garantire l’adeguata sicurezza, e la barriera fisica costituita dall’attuale via Ravenna già sacrificata nelle ore di punta per l’intenso traffico presente". Critiche anche alla scelta di destinare la sala panoramica del centro congressi all’Istituto alberghiero," precludendo gli spazi a eventi e congressi".

Mario Gradara