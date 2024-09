Turismo flop, Belluzzi nel mirino: "Deve rinunciare alla delega"

I dati negativi di luglio, con Cattolica fanalino di coda in provincia di Rimini in termini di presenze e arrivi in meno rispetto al 2023, ora innescano gli attacchi delle opposizioni, che a Palazzo Mancini chiedono le dimissioni di Alessandro Beluzzi, almeno da assessore al Turismo, invocando un cambiamento in giunta. "Belluzzi lasci la delega al Turismo. Si tratta di una situazione inquietante che, al di là della crisi, certifica il fallimento delle politiche per il turismo nel nostro Comune – commenta Marco Cecchini, consigliere comunale Lega –. Il flop fatto registrare dalle vacanze a Cattolica ha causato una perdita enorme in termini di arrivi, presenze turistiche e di posti di lavoro nel settore dove tradizionalmente trovano opportunità di occupazione stagionale soprattutto i giovani. Cattolica deve presentare una viabilità adeguata, parcheggi, decoro dell’arredo urbano, una zona stazione riqualificata, un porto degno di nota, elementi che possono permettere al turista di soggiornarvi, frequentare i siti che interessano, trascorrervi il tempo desiderato in varie attività, trovare modo di ristorarsi a qualunque ora, di fare acquisti, di intrattenersi in vario modo. Pensiamo poi alla tassa di soggiorno. Il Comune decide per proprio conto, senza consultazione alcuna, come utilizzare l’imposta, spesso riservata a capitoli non attinenti alla norma, secondo cui deve invece essere destinata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali".

Ad attaccare Belluzzi sulla scorta del centrodestra è anche il Movimento 5 Stelle, che ribadisce: "Cattolica al declino. L’incapacità della sindaca e del suo assessore al Turismo minaccia il futuro turistico della città – scrivono i 5 Stelle in una nota –. Cattolica, una volta gioiello della Riviera Adriatica, sta crollando sotto il peso di una gestione turistica inadeguata, con numeri che gridano all’emergenza. Il 2024 ha segnato l’apice del declino, con un calo dell’11,5% negli arrivi e del 4,4% nelle presenze rispetto al 2023. Questo significa che rispetto al 2019, le presenze del 2024 sono diminuite del 19%, una riduzione allarmante che dimostra come la città stia perdendo la sua attrattiva turistica per tutta una serie di motivazioni. Il vicesindaco e Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi, è il principale responsabile di questa crisi. La mancanza di visione e di azioni concrete ha portato Cattolica sull’orlo del baratro turistico. Il confronto con la gestione dell’ amministrazione precedente, nella quale era Nicoletta Olivieri assessore responsabile del turismo, è impietoso: allora, la città viveva un periodo di rinascita e vitalità; oggi, la città è in caduta libera".

Luca Pizzagalli