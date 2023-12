Turismo, Gnassi (Pd): ok la riforma delle guide, ma si poteva fare di più

Via libera alla Camera alla riforma sulle guide turistiche con il nuovo disegno di legge. Per il ministro al Turismo Daniela Santanchè "uno strumento che mette ordine nel settore e contrasta l’abusivismo". Il Pd si è astenuto e Andrea Gnassi, intervenuto ieri alla Camera, spiega: "Il provvedimento, di cui ci siamo occupati anche nella scorsa legislatura, è necessario, auspicato e sta dentro gli obiettivi del Pnrr. Ma sono mancate proposte che potevano renderlo migliore. Sul turismo servono fatti, non slogan. E non si sa che fine hanno fatto i 2,4 miliardi di fondi Pnrr per il turismo".