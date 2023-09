"Turismo, i numeri di Bellaria sono in caduta libera"

"I dati Istat dicono che Bellaria Igea Marina per il periodo gennaio-luglio, ha perso il 3.5% sul 2022 e, quel che più conta, l’11% sul 2019, anno pre-covid. Sarebbe andata peggio se, a calmierare la perdita, non ci fosse stato l’aumento di stranieri al 3,8% sull’anno scorso (la quota di stranieri è comunque al meno 9% sul 2019)". Ad analizzare il trend turistico è il capogruppo civico Gabriele Bucci. "Quindi, i primi sette mesi sono decisamente a segno meno, meglio di noi hanno fatto Rimini e Riccione, leggermente peggio Cattolica e Misano. "Mancata destagionalizzazione: la città non sviluppa più quelle presenza extra-estive che, negli anni del Palacongressi a trazione Veleno Foschi, registrava ampiamente. Non si trae vantaggio più di tanto nemmeno dalle numerose opportunità offerte della nuova, e vicina, Fiera. E del non lontano aeroporto che quest’anno è tornato ad accettabili livelli con 200.00 passeggeri nei primi otto mesi dell’anno e con un tasso di riempimento dei velivoli dell’89%. Anche per questo, a differenza di Rimini (soprattutto) e Riccione, le nostre presenze turistiche hanno il segno meno da gennaio a luglio. La destagionalizzazione è un tema di politica turistica che viene sottovalutato amministrazione e Verdeblu, basterebbe guardare in quanti chiuderanno il 10 settembre e, salvo pochi aperti nelle feste comandate e nei ponti, riapriranno solo ad inizio estate prossima".