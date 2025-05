Turismo, il boom degli italiani. La vacanza media è di 2 giorni

I turisti a Santarcangelo non sono mancati neanche nell’ultimo weekend di Balconi fioriti. Ora si guarda con fiducia ai mesi estivi e si spera nei ritorno degli italiani, in calo nel 2024 qui come nel resto del Riminese. Proprio l’aumento degli italiani ha fatto registrare, tra il 2014 e il 2023, un importante balzo in avanti. Gli arrivi sono cresciuti del 197%, e le presenze (i pernottamenti) addirittura del 226%. Tra le principali regioni di provenienza spiccano Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Puglia, Piemonte e Toscana. I lombardi svettano su tutti gli altri: sono stati 4.761 quelli arrivati a Santarcangelo nel 2023 (+22,3%) per un totale di 8.809 presenze (+23,2%).

In questi anni è cresciuto anche il turismo dall’estero: gli arrivi sono aumenati del 122,3% e le presenze del 108,2%. Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti sono i principali Paesi di provenienza dei turisti stranieri: nell’insieme raggiungono il 46% delle presenze complessive dall’estero. Con la Germania saldamente al comando: 644 turisti arrivati nel 2023 per un totale di 1.312 pernottamenti. Tornando ai dati complessivi, se è vero che Santarcangelo rimane una meta per vacanze ’mordi e fuggi’, negli ultimi 10 anni è cresciuta anche la permanenza media dei turisti, passata da 1,75 a 1,84 giorni a testa (+4,7%). I dati, frutto della ricerca condotta da Trademark, "dicono che il turismo è cresciuto tanto a Santarcangelo in questi anni. Ora – dice il sindaco Filippo Sacchetti – dobbiamo cercare di intercettare nuove ’rotte’ turistiche, non più e non solo quelle legate alla costa. Dobiamo rivolgerci a chi vuole immergersi nella natura, nei borghi. Dovremo essere bravi a qualificare e arricchire la nostra offerta ricettiva".