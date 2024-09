"Turismo, il calo fa male anche al commercio"

I commercianti del centro entrano nel dibattito sui dati negativi del turismo e sul calo delle presenze a Cattolica individuando alcuni punti su cui intervenire, senza più ritardi, per il rilancio del centro. "Purtroppo il calo dell’11% delle presenze è sotto gli occhi di tutti – dice Marco Lorenzi, del Comitato dei commercianti del centro – e purtroppo a pagarne le conseguenze è proprio il tessuto commerciale. Troppe cose non vanno e si deve intervenire subito, perché il commercio di Cattolica sta morendo". Gli operatori presentano la lista degli interventi: "Prima di tutto serve un parcheggio in centro – dice Lorenzi – serve una pianificazione urbanistica, una nuova area con posti auto magari dove si trovano ora le ex-scuole Filippini, oppure un silos di posti auto da realizzare dove vi è la possibilità. Non bastano i pochi parcheggi a disposizione tra piazzetta della Erbe ed il piazzale del municipio, serve un intervento strutturale con centinaia di posti".

Ma non si fermano qui i rilievi: "La città ed il suo decoro poi lasciano a desiderare – continuano – anche i turisti ce lo hanno fatto presente. Serve maggiore pulizia, più passaggi degli operatori e maggiori cestini, il Comune deve migliorare questo tipo di servizio, per una città turistica come la nostra è un biglietto da visita fondamentale". Ed ancora: "Il piano del traffico, poi, va rivisto – spiega – come ad esempio la pianificazione delle aree di sosta per il carico e scarico dei fornitori. Abbiamo fatto richieste in questa direzione che poi non sono state accolte, in certe zone i fornitori faticano a sostare e a lavorare come dovrebbero". In tutto questo gli operatori rilevano anche un atteggiamento dei vigili urbani che non è piaciuto: "La sicurezza viene prima di tutto – spiega Lorenzi –, ma abbiamo visto elevare multe in situazioni in cui si poteva risolvere la situazione con un po’ di sensibilità e comprensione, considerando sempre la fatica di circolare in centro e la mancanza di aree per la sosta, in un luogo turistico come il nostro serve anche capire il disagio degli ospiti in certi casi. Insomma in centro il caos non lo possono pagare i turisti". Insomma tanti nodi da sciogliere, in prospettiva futura, per un tessuto commerciale in difficoltà: "Cattolica resta un’eccellenza, lo vorrei ribadire, rispetto ad altre mete turistiche – dice – proprio per il suo commercio, ma serve una politica diversa ed un tavolo di lavoro tra istituzioni e privati, che possa accogliere tutti i nostri consigli e suggerimenti".

Luca Pizzagalli