Turismo, il Covid è dimenticato In un anno 3,4 milioni di arrivi

Nelle ultime due stagioni il turismo nel comune di Rimini ha recuperato oltre 2,5 milioni di presenze, con 400 milioni di euro tornati nell’intera filiera. Trend positivo per tutta la costa riminese, che nel 2022 ha accolto 3.338.657 turisti, per 14 milioni e 434.121 presenze, ovvero pernottamenti. Un aumento del 24,1% (arrivi) e 17,8% (presenze) sul 2021. Un gap provinciale medio di -11,1% sul 2019, ultimo anno pre Covid.

Il capoluogo chiude il bilancio dell’anno con 6.476.286 pernottamenti (+24% sul 2021, -14,2% sul 2019). Importante il recupero sul fronte estero: 1.940.242 pernottamenti, +77,7% sul 2021, -16,3% sul 2019 quando si toccò il record, per gli ultimi anni, del 31%, quasi un terzo, di ospiti stranieri. Rush finale a dicembre, quando Rimini ha aumentato del 22,6% gli arrivi e del 14,8 le presenze. I comuni costieri che hanno recuperato più terreno rispetto al pre pandemia sono Bellaria e Riccione.

Bellaria a fine 2022 torna a superare il muro di due milioni di presenze-pernottamenti (+16,6% sul 2021) e si attesta a solo -6,3% sul 2019.

Riccione in percentuale è vicinissima: 3.389.091 pernottamenti nel 2022 (+14,4% sull’anno precedente), -6,7% sul 2019.

Cattolica e Misano crescono sul 2021 per arrivi e presenze, e restano rispettivamente a -14,2 e -13,2% sull’anno pre Covid.

"Un ottimo dicembre, per Rimini e per la provincia – commenta il sindaco e presidente provinciale Jamil Sadegholvaad – conclude un 2022 turistico che ha visto la città e il territorio risalire velocemente la china dopo la pesantissima deblacle del mercato turistico nazionale e mondiale dovuta alla prima ondata Covid nel 2020 e alla stagione ancora condizionata dalla pandemia nel 2021". "Nei 12 mesi del 2022 – continua – il capoluogo accumula 1.653.940 arrivi e 6.476.286 pernottamenti. Gli stessi, nel 2020, si fermavano a 930.260 e 3.914.530. In due stagioni Rimini ha riguadagnato 2,561 milioni di ​ presenze e 723.680 arrivi. Sono circa 400 milioni tornati nel sistema turistico riminese. Non era scontato". "Per gli stranieri – prosegue – il 2022 è stato di fortissimo recupero. In estrema sintesi, un buon milione abbondante di presenze di quei 2,5 milioni di pernottamenti recuperati in 24 mesi, Rimini li guadagna grazie ai turisti stranieri". "Prendiamo ad esempio i tedeschi – ragiona Sadegholvaad – storico nostro mercato: rispetto all’anno precedente il 2022 si chiude con 440.425 pernottamenti, che significa un guadagno del 45,9% sul 2021 e addirittura del 10% sul 2019. In sensibile crescita anche il mercato francese, polacco, svizzero, mentre quello russo conferma la sua linea piatta dal 2020 in poi, causa Covid e conflitto bellico (-94,5%)". "Il 2023 si è aperto con l’ottima performance del Sigep e dei programmi post San Silvestro – conclude Sadegholvaad –. Ci prepariamo a riemergere del tutto dopo due anni di quasi buio e di progressiva risalita in superficie, e avvicinarci ulteriormente o addirittura tornare ai livelli, che furono da record, del 2019".

Mario Gradara