Turismo, il rilancio secondo Casanti: "Valorizziamo la figura di Kandinsky"

Le sue dimissioni sono state un vero fulmine a ciel sereno in una maggioranza di centro-sinistra che ora ha perso una figura di spicco come Filippo Casanti, noto avvocato, candidato più votato nella coalizione di centro-sinistra nel 2021 e colonna di Azione, all’epoca.

Come si spiegano queste dimissioni?

"Non sono riuscito a portare in maggioranza i temi centrali, come il recupero delle aree abbandonate, il nodo parcheggi, il turismo e la flessibilità".

Cosa intende di preciso?

"Copiamo la Regione Lombardia, dove hanno varato una legge con la quale si censiscono le strutture indecorose e abbandonate, dopo si offre al privato una premialità edificatoria; se il privato non interviene, scatta l’obbligo di demolizione".

E per i parcheggi?

"Per dare ossigeno al commercio e reimpostare la viabilità dobbiamo prima togliere le auto dalle strade. Abbiamo alcune aree strategiche: ex medie Filippini, area Exté, area ponte di ferro, mercato del sabato. Sull’area ex-Filippini coinvolgerei un privato per fare un parcheggio a raso con uffici e abitativo ai piani superiori. Il mercato del sabato deve essere spostato durante l’estate, perché serve quell’area per i posti auto".

Per rilanciare il turismo cosa si dovrebbe fare?

"Smettere di sprecare soldi per iniziative come il Mystfest. Poi svilupperei un progetto centrato su Vassilly Kandinsky, presente a Cattolica negli anni ’30: una galleria all’aperto con foto del viaggio e opere dell’artista, dei luoghi dove ha soggiornato e dei luoghi da lui dipinti come il molo con il profilo del monte di Gabicce, una Promenade Kandinsky. Infine, creerei un nostro "Cammino di Santiago", da Cattolica a Gabicce fino a Gradara e San Giovanni".

Luca Pizzagalli