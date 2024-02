Turismo, il sindaco traccia la rotta: "Ecco i mercati esteri su cui puntare. Italiani spaventati dall’inflazione"

I turisti dalla Germania, mai così tanti a Rimini negli ultimi venti anni come nel 2023, "non bastano". Rimini e la Riviera hanno bisogno di "guardare a nuovi mercati", per aumentare la quota di turisti dall’estero. Ma non è l’unica sfida da vincere nell’anno appena iniziato. E Jamil Sadegholvaad l’ha detto chiaramente, ieri sera, durante il consiglio tematico sul turismo: "Nel 2023 il problema principale è stato indubbiamente il calo di italiani. Tutte le località balneari dal Veneto alla Versilia (e Rimini non ha fatto eccezione) hanno avuto un’emoraggia di turisti italiani, a causa della contrazione dei consumi e del potere d’acquisto. Gli italiani hanno meno soldi in tasca di un tempo, a causa dell’inflazione che, in un anno e mezzo, ha mangiato un bel po’ degli stipendi".

Un tema con cui Rimini, che negli anni della pandemia si è salvata anche e soprattutto grazie agli italiani, non può non fare i conti. Nel 2023 le presenze degli italiani in città si sono fermate a 4.439.680, in calo del 2,2% rispetto al 2022, del 15,1% rispetto al 2019. "Finché agli italiani non verranno messi più soldi in tasca, l’industria del turismo faticherà. Su questo – dice il sindaco – credo che il governo debba impegnarsi prima di ogni cosa". Rimini spera comunque di recuperare sul fronte del mercato italiano, grazie agli eventi già in programma e a quelli che presto saanno annunciati. La tappa del Tour de France, il 29 giugno, è uno dei più appuntamenti più attesi, per impatto sul turismo e mediatico. Ma Sadegholvaad ricorda tutti gli altri: "Il 2024 sarà un anno all’insegna del grande sport internazionale con il Tour de France, gli Europei di ginnastica, i Mondiali di pattinaggio a rotelle, che vanno ad aggiungersi a Riminiwellness e a Sportdance". Ma bisogna fare di più, anche sulle infrastrutture. E intercettare nuovi mercati stranieri.

I dati del 2023, secondo il sindaco, ’tracciano’ la rotta. "La Germania si è confermata il primo mercato del turismo estero. Crescono arrivi e pernottamenti dalla Polonia, diventata per noi il secondo mercato, dall’Austria, dalla Romania, dalla Repubblica Ceca". Vecchi e nuovi mercati che "hanno consentito di recuperare il crollo dalla Russia". Da qui la necessità "di puntare sull’internazionalizzazione. E gli investimenti sull’aeroporto sono l’architrave. Noi come Comune abbiamo messo un milione di euro già da quest’anno, per il sostegno a campagne di promozione all’estero che abbiano nel ’Fellini’ il loro cardine". Lo stesso sostegno "dovrebbe vedere coinvolti gli altri Comuni della costa e Ieg", si augura Sadegholvaad. "Il nostro futuro passa dall’aeroporto e, aggiungo, dalla riqualificazione alberghiera. Per questo nei prossimi mesi è nostra intenzione cominciare con una sperimentazione urbanistica che anticipi il piano urbanistico generale, e affronti di petto la questione".

Manuel Spadazzi