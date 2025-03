Turismo, il solito film. Hotel ristoranti e bar cercano 11mila addetti. Caccia agli stagionali

Se undicimila vi sembran pochi... E’ la stima dei posti di lavoro stagionali ad oggi vacanti nel settore turistico - alberghi in primis, ma anche ristoranti e bar - elaborata da Conflavoro Rimini. Una stima simile a quella dell’ufficio studi di Aia Federalberghi per la provincia, che limitatamente alle strutture ricettive parla di "ad oggi di 2-3 ruoli da ricoprire per ciasuno staff alberghiero – chiarisce la presidente Patrizia Rinaldis – che in media occupa, titolari compresi 9,6 persone". Tra 5.000 e 6.000 dunque gli stagionali da ’arruolare’.

I dati della Provincia indicano in 1.804 le strutture ricettive nel Riminese, 1.629 quelle ristorative, 1.000 i bar. Conflavoro stima carenze rispettivamente di tre, 2,5 e 1,5 addetti ancora da trovare per l’estate. Ovvero, 5.412 persone negli alberghi (tra cuochi, receptinist, camerieri sala e piani), 4.072 nei ristoranti e 1.500 nei bar.

"Il nostro ufficio studi – continua Rinaldis – calcola che il 46% degli stagionali ha meno di 40 anni, il 52% è over 60, solo il 9% è under 20: poco appeal verso i giovani. Complessivamente il 47% della forza lavoro è costituita da stranieri. Anche per questo serve semplificare il Decreto flussi. Così come servono incentivi e ammortizzatori per gli stagionali". Non sarà che le paghe sono basse? "Non è così, ma l’occupazione solo stagionale non è più così attrattiva. Anche se molti albergatori stanno fidelizzando buona parte del personale, chef in primis, non basta". Quali i ruoli più scoperti? "Aiuto cuoco, camerieri sala e piani, receptionist". Quali gli ostacoli maggiori? "Ammortizzatori sociali insufficienti, ma anche il fatto che il turismo viene percepito come impiego temporaneo, paradossalmente anche da tanti riminesi, mentre è un asse portante dell’economia. Ma la crescente destagionalizzazione sta aumentando l’appeal: gli hotel annuali cercano figure professionali per revenue management, digital marketing, postal media".

"La mancanza di lavoratori rischia di compromettere la qualità dell’offerta turistica e di mettere in difficoltà alberghi, ristoranti e bar, che sono il cuore pulsante dell’economia locale. – attacca Corrado Della Vista, Conflavoro –. I numeri parlano chiaro: 11.000 posti da ricoprire tra hotel, ristoranti e bar. Uno dei nodi più critici è il sistema di assunzione dei lavoratori stranieri, troppo lento e macchinoso. Proponiamo di consentire alle aziende di assumere subito lavoratori già presenti in Italia, anche se non in regola, vincolandoli a un contratto. ll lavoro stagionale non attira più come una volta. I problemi principali sono il costo della vita troppo alto, per cui chi lavora per pochi mesi fatica a trovare una sistemazione accessibile, Poi la mancanza di sicurezza e stabilità: molti preferiscono contratti più sicuri altrove. Servono incentivi per i lavoratori stagionali Ad esempio, alloggi a prezzi accessibili grazie a convenzioni tra imprese e strutture ricettive per ospitare i lavoratori. Welfare e ammortizzatori sociali così da garantire ai lavoratori una continuità economica anche nei periodi di bassa stagione. Meno burocrazia e più formazione: snellire le procedure di assunzione e incentivare corsi di formazione specifici per il settore turistico". "Chiediamo alle istituzioni – chiosa Conflavoro – di intervenire subito semplificando le assunzioni e sostenendo i lavoratori per rendere il turismo riminese competitivo e sostenibile".