Turismo, il Titano si mostra alla Bit

San Marino partecipa anche quest’anno alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo che si è aperta nei giorni scorsi a Fiera Milano Rho e che proseguirà fino a oggi. La manifestazione, la più importante a livello nazionale per il settore travel che punta a mostrare le migliori offerte del mercato turistico nazionale ed internazionale, è stata inaugurata dal ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè. "Bit – ricordano dal Turismo – è un’occasione unica per scoprire le eccellenze del turismo da tutto il mondo grazie alla partecipazione di oltre 1.000 espositori provenienti da 64 Paesi, hosted buyer invitati da 49 Nazioni e un imperdibile palinsesto di talk per conoscere le eccellenze di oggi ed esplorare i trend di domani. San Marino si inserisce perfettamente in questo contesto, con la sua offerta di attività outdoor ed experience sostenibili che affiancano i consolidati prodotti turistici legati al patrimonio storico, culturale, paesaggistico e gastronomico del nostro territorio.