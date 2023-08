"Turismo in crisi? La città è bloccata"

"Gli stranieri avrebbero aiutato il comparto turistico gravato dalla crisi del turismo italiano. Ma stiamo pagando la mancata programmazione del passato". Riziero Santi, segretario del Pd, vede grigio e rifila la stoccata alle amministrazioni di centrodestra del passato. "Mai come in un momento complesso come questo per il turismo, servirebbe affrontare la questione da un punto di vista strutturale, ponendo al centro un vero progetto sul prodotto turistico. Ci sarebbe tanto da fare, ma stiamo parlando di scelte strategiche e politiche che purtroppo un’amministrazione commissariata non può prendere". Sull’operato della commissaria Stentella, "posso dire che si sta muovendo bene sul Natale. Ma per affrontare la complessità del turismo in questa fase difficile non basta affidarsi agli eventi. Serve altro, come detto, ma si tratta di un lavoro che un’amministrazione ordinaria come quella del commissario non può affrontare, non per mancanze, ma per la natura stessa del compito affidatole". Il segretario vede grigio anche sui grandi progetti. "Daniela Angelni ha già espresso al subcommissario l’auspicio che si proceda con gli interventi previsti e la nomina del dirigente ai Lavori pubblici. Attendiamo che procedano i progetti finanziati dal Pnrr, ma per dare gambe ad altri progetti, quali viale Ceccarini ad esempio, servono scelte che una amministrazione ordinaria come quella del commissario non può prendere".