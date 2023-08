"Turismo in declino, svecchiamo le strutture"

"L’andamento della stagione 2023 non è un semplice campanello d’allarme, ma è la prova di un sistema che non regge più". E’ l’esplicita affermazione di Riziero Santi, segretario dei Democratici riccionesi, che, nel presentare le soluzioni per far fronte al "declino" del turismo e in primis alla cancellazione delle vecchie pensioncine obsolete e non redditizie, annuncia: "Come partito stiamo per aprire una riflessione profonda e radicale. La congiuntura economica sfavorevole, la riapertura delle destinazioni internazionali, la nascita di nuovi segmenti di mercato, oltre alla vetustà del nostro prodotto, a un’infrastrutturazione ricettiva eccessivamente parcellizzata e a una prolungata assenza nella promozione sui mercati internazionali, hanno fatto precipitare la nostra offerta dal terreno del declino frenato a quello del declino acclarato".

Santi, come un fiume in piena, incalza: "L’andamento della stagione 2023 non è un semplice campanello d’allarme, ma è la prova provata di un sistema che non regge più". In merito lancia bordate al vecchio governo della città: "Concentrare l’attenzione, com’è stato fatto negli ultimi anni dalla precedente amministrazione riccionese, sulla politica dell’effimero e degli eventi, usati come specchietto per attirare turisti che intanto si sono evoluti, informatizzati e hanno raffinato le loro pretese – afferma Santi –, ci ha fatto perdere tempo prezioso e precipitare vicini alla marginalità". Per cui ora secondo il segretario del Pd serve "recuperare il tempo perduto e agire con tempestività e concretezza su tutte le leve dell’innovazione e della qualificazione". Invoca così un "piano strategico della città capace di favorire e incentivare l’intervento dei privati e finalizzare l’uso delle risorse pubbliche destinate agli investimenti".

Quali sono le leve invocate da Santi? Innanzitutto la pianificazione territoriale con l’elaborazione del Piano Urbanistico Generale volto a favorire la riqualificazione del patrimonio alberghiero per offrire strutture e servizi di qualità. Santi sottolinea: "È necessario far sparire la pensioncina a basso costo, che serve solo da dormitorio a chi viene a Riccione per trasgredire, favorendo l’accorpamento delle strutture esistenti e offrendo premialità fiscali e urbanistiche a chi riqualifica, questo adottando standard di qualità. Occorre quindi incentivare l’uscita dal mercato delle strutture obsolete e non redditizie", operazione da fare "destinando gli immobili liberati ai servizi, dei quali c’è forte bisogno, e sbarrando la strada a qualsiasi forma di speculazione edilizia, consapevoli che in qualche caso sarà necessario lavorare, in stretto rapporto con la Regione, anche per la rimozione del vincolo alberghiero". L’altra strategia interessa il lavoro e la sua qualità. Santi osserva che la difficoltà a reperire personale è stata imputata al Reddito di cittadinanza, mentre "il problema è più complesso e radicato e chiama in causa un’economia sommersa che si espande col lavoro nerogrigio, il bisogno sempre maggiore di credito e, di conseguenza, un aumento anche delle attività illegali. Legalità e formazione sono le chiavi della svolta".

Nives Concolino