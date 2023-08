"Turismo in salita per la Riviera E il governo ha le idee confuse"

Estate in salita per la Riviera? E’ colpa del governo. E’ quanto afferma il senatore del M5S Marco Croatti: "Quella 2023 non sarà l’estate dei record come trionfalmente preannunciato a giugno dal governo. I dati della stagione estiva evidenziano come le disuguaglianze sociali nel nostro Paese, sempre più accentuate da politiche del governo Meloni che continuano a colpire i più deboli e fragili a scapito dei più ricchi, si riflettono anche nelle vacanze: sempre più famiglie rinunciano o sono costrette a spendere meno mentre il turismo di lusso, meno esposto all’aumento dei prezzi, registra numeri record". "I dati – continua Croatti – parlano di una forte flessione nelle località balneari della Romagna, delle Marche, della Puglia e delle isole, queste ultime molto penalizzate dall’aumento dei costi dei trasporti. Il governo non parla di flop turistico naturalmente, perché i ricchi per cui si batte con ardore fin dal suo insediamento si stanno godendo le vacanze. Poco importa che sempre più famiglie siano state abbandonate all’aumento dei prezzi, all’aumento dei mutui, a lavori sottopagati e precari e abbiano dovuto rinunciare alle vacanze".

"Tanti territori – prosegue il senatore pentastellato – come la nostra Riviera romagnola, vivono prevalentemente di turismo e del suo indotto, non si può improvvisare politicamente e non si possono sottovalutare gli impatti sociali ed economici che le politiche turistiche hanno su tante località italiane". Che fare quindi? "Serve più confronto e dialogo, strategie condivise e investimenti adeguati per realizzarle ed infine comunicazioni e campagne promozionali coerenti con gli obiettivi prefissati".