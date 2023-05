Turismo, incubo disdette sull’estate "La Riviera è sicura, vi aspettiamo Non cancelleremo alcun evento"

di Manuel Spadazzi

Rimini non si ferma. "Noi dobbiamo andare avanti. Dobbiamo farlo anche per i nostri fratelli di Cesena, Forlì, Ravenna, Faenza e degli altri territori colpiti". E’ il messaggio che lancia il sindaco di Rimini e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, tornato ieri in spiaggia per incontrare gli operatori negli interventi di ripristino e pulizia dell’arenile dopo l’ondata di maltempo.

Dopo l’alluvione negli hotel arrivano cancellazioni a raffica, non solo per il ponte del 2 giugno e la Pentecoste. L’estate è a rischio?

"É fondamentale far capire che la Riviera è pronta. Che i bagnini hanno già quasi ripulito le spiagge. E che, non appena tornerà il bel tempo, accoglieremo i turisti come e più di prima".

Rimini si è ’salvata’, ma nel resto della Romagna si continua a spalare fango e a piangere le vittime.

"Sì, ma il miglior messaggio che possiamo dare a tutti, in questo momento, è che noi ci siamo, la Romagna c’è. Come e più di prima. E per questo a Rimini non rinunceremo agli eventi già programmati. Dobbiamo farlo senza provare sensi di colpa per il resto della Romagna, perché, ripeto, la cosa migliore che possiamo fare ora è dire che ci stiamo rialzando e reagendo".

Le avrà lette le tante polemiche sul concerto a Ferrara di Bruce Springsteen...

"Certo. E anche qui a Rimini c’è chi chiede se sia giusto far svolgere comunque la sfilata di moda di Alberta Ferretti a Castel Sismondo, il concerto di Vasco il 2 giugno e altri eventi... Ma non c’è motivo di annullarli: Rimini è nelle condizioni di farli e, ribadisco, non per questo dobbiamo sentirci in colpa. Andare avanti è il migliore spot per tutta la Romagna".

A proposito spot, la Regione è pronta a una campagna promozionale straordinaria per il turismo della Romagna, insieme a ministero ed Enit.

"Una campagna che faremo tutti insieme. Ma nel frattempo possiamo, anzi dobbiamo già muoverci e far capire che Romagna si farà trovare pronta per la stagione estiva".

Ma non teme una pioggia di disdette?

"Non c’è motivo oggi di cancellare le vacanze prenotate in Romagna. E a chi deve ancora scegliere dove passare le vacanze estive, diciamo: scegliete di farle in Romagna, perché sapremo accogliervi come e più di prima, e così ci aiuterete anche a superare questo difficile momento".