Turismo, la crisi morde? "Noi tagliamo la cucina"

Cattolica dice addio alla tradizionale pensione completa. La stagione ha visto i bilanci in difficoltà ma anche minori spese per una ventina di hotel che hanno scelto di trasformarsi in bed and breakfast. "Siamo convenzionati a pranzo e cena con i ristoranti della città _ conferma Giuseppe Barbieri, presidente Adac e titolare dell’Hotel La Plage _ e abbiamo avuto un buon riscontro, rinnovando anche la clientela e limitando costi di personale e di gestione che ci hanno permesso di rimanere competitivi sul mercato. D’altronde anche il turista chiede più flessibilità, pranzo veloce in spiaggia e prima colazione non troppo vincolata a orari rigidi". Un fenomeno a Cattolica si sta allargando alle strutture ricettive a tre e quattro stelle: "Questa è una via per rimanere aperti _ continua Barbieri _ poichè l’alternativa potrebbe essere chiudere e trasformarsi in appartamenti. Credo che nel prossimo futuro altre strutture andranno in questa direzione a Cattolica".

C’è anche chi nutre dubbi sulla strategia perché potrebbe nuocere all’accoglienza turistica destinata ai gruppi che cercano all-inclusive e prezzi a buon mercato: "Noi crediamo che con ottime convenzioni con i ristoranti locali si possano superare anche queste difficoltà e raggiungere risultati anche in termini numerici con i gruppi", chiosa Barbieri.

Ma la crisi non risparmia nessuno e altri alberghi potrebbero cambiare: "Una delle soluzioni migliori potrebbe essere incentivare l’albergo diffuso _ conclude Barbieri _ aiutando gli albergatori ad associarsi tra loro anche con sgravi fiscali e bonus edilizi per la ristrutturazione, perché tutti gli hotel devono avere una cucina? Oramai i costi sono insostenibili e sostenendo la diffusione dei servizi molti hotel potrebbero creare in città realtà ricettive ma limitando i costi, in alcuni hotel ci sarebbero sale da pranzo e servizi wellness, in altri cucina e ristorazione". La Regina guarda al futuro con preoccupazione ma anche consapevole che i 200 strutture alberghiere cercano nuove soluzioni.

Luca Pizzagalli