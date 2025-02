Turismo: la missione a Monaco di Baviera della sindaca Angelini

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, è volata in Germania per partecipare alla F.re.e di Monaco, la grande fiera del turismo in terra tedesca. "La nostra partecipazione alla F.re.e è un passo importante per rafforzare la presenza di Riccione in Germania – spiega la prima cittadina –. Il turismo tedesco è in forte crescita e vogliamo intercettare al meglio questo trend, presentando ai visitatori della fiera le nostre eccellenze, le nuove offerte turistiche e i rinnovati collegamenti che rendono Riccione una destinazione ancora più accessibile".

Lo scorso anno Riccione ha registrato 130.885 arrivi di turisti stranieri, con una crescita dell’8,2% rispetto al 2023 e un incremento del 19,5% rispetto al 2019, l’ultima stagione prima della pandemia. Il turismo tedesco è la principale voce di questo segmento, 183.975 pernottamenti nel corso dell’anno, con un aumento del 19,4% rispetto al 2023 e del 35,8% rispetto al 2019. "Numeri in crescita e molto importanti ma che abbiamo in animo di incrementare rispetto ai 3 milioni e 428mila presenze totali del 2024".

Ieri sera al castello di Nymphenburg di Monaco di Baviera si è tenuta la presentazione alla stampa, operatori e partner commerciali di tutte le novità dell’offerta turistica dell’Emilia Romagna nel 2025. La Regione è presente in fiera con un’area espositiva di 120 metri quadrati, coordinata da Apt Servizi Emilia-Romagna. I segmenti turistici su cui si è puntato sono mare, cicloturismo, enogastronomia, arte e turismo all’aria aperta.