Turismo, la resa dei conti : "L’aumento di presenze vale 25 milioni in più"

Dicembre col botto e 2023 tutto da incorniciare per il turismo riminese. Con il capoluogo che tira la volata, e segna il risultato migliore sul fronte del turismo estero: un ospite su tre è straniero. La conferma dai dati Istat definitivi dell’anno. Che ha mostrato un forte recupero dopo l’alluvione e la pesantissima frenata di maggio (e non solo), con partenza al ralenty della stagione estiva. Risultato: oltre 166.000 arrivi e 240.000 presenze in più rispetto al 2022. "Per una ricaduta economica aggiuntiva di circa 25 milioni di euro su alberghi, pubblici esercizi, negozi, imprese della filiera e quindi occupazione", osserva il sindaco Jamil Sadegholvaad. Nei 12 mesi del 2023, Rimini accumula 1.821.778 arrivi (+10,1%) e 6.731661 pernottamenti (+3,7%). Gli stessi, nel 2020, si fermavano rispettivamente a 930.260 e 3.914.530. Dall’anno orribile del covid sono stati recuperati 2.576.000 pernottamenti. "Una cifra e una ricaduta enorme in termini di Pil che dà anche la dimensione dello sforzo fatto per rialzarsi da quel dramma sanitario, economico e sociale", aggiunge Sadegholvaad.

Nel 2021 il primo balzo in avanti con 1.255955 arrivi e 5.222.151 presenze, poi nel 2022, Rimini Comune arrivava a 1.655.274 arrivi e 6.491.230 pernottamenti. Solo nell’ultimo anno Rimini ha guadagnato 166.504 arrivi e 240.431 presenze. Il bilancio delle statistiche ufficiali Istat è ancora ’in rosso’ rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia: -4,9% arrivi, -1,1% presenze. Il capoluogo va meglio della media provinciale, che segna -3,8 arrivi, -9,5% presenze in provincia, sempre sul 2019.

E’ stato un ottimo 2023 anche grazie al ritorno dei turisti stranieri, confermata anche nel mese di dicembre. Che si è chiuso per Rimini con il + 26,1% di arrivi e il + 21,4% di pernottamenti: di questi gli arrivi esteri hanno registrato un +24,5% e le presenze un +13,7%. Percentuali ragguardevoli di turismo estero che, se spalmate su tutti i dodici mesi del 2023, si assestano sul 34% dei pernottamenti complessivi e sul 28,6% degli arrivi totali (a livello provinciale la percentuale estera sul totale è del 26% per quanto riguarda i pernottamenti e del 22% su arrivi).

Il mercato tedesco si conferma il primo estero con 449.023 pernottamenti (+1,6%) . Con la sparizione del flusso turistico russo, la Polonia nel 2023 diventa il secondo mercato straniero con 196.601 pernottamenti, +45,1% rispetto al 2022 e + 41,2 rispetto al 2019. Terza piazza per Svizzera e Liechtenstein che chiude l’anno con 188.232 pernottamenti (-4,8%%). La Francia è il quarto mercato estero per il comune capoluogo con 131.549 pernottamenti (8%). Confermati in crescita Romania (quinto mercato con 131.544 presenze con +17,5% rispetto al 2022) e Austria con 75.830 presenze (+14,3%), poco sopra al nuovo mercato della Repubblica Ceca con 72.159 (+52,5%),

"Sul fronte delle prospettive – conclude il sindaco – il dato statistico 2023 rafforza la linea scelta per la crescita infrastrutturale del turismo di Rimini: puntare sull’internazionalizzazione. L’investimento sull’aeroporto per Rimini è l’architrave di ogni discorso futuro e non ci nascondiamo che l’obiettivo per i prossimi 3 anni, in parallelo ai programmi di sviluppo dello scalo presentati dalla società di gestione, sia quello di incrementare ulteriormente i pernottamenti esteri".

Mario Gradara