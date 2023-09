"Turismo, la Riviera tiene I bilanci si fanno alla fine"

"La Riviera tiene, ma segna anch’essa qualche difficoltà e penso che spetti a noi che siamo la Romagna, il più grande distretto turistico del Paese, saperci rilanciare con azioni mirate a livello promozionale, utilizzando al meglio anche le infrastrutture come l’aeroporto". A dirlo è Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano. Parole che suonano (anche) come una risposta al consigliere di opposizione Luigi Guagneli, secondo il quale "l’estate è andata male". "Considero – la replica del sindaco – la piccola polemica di Guagneli per quel che è, e cioè uno sterile tentativo di dire qualcosa dopo il vuoto della sua azione politica di questa legislatura, magari in vista di una sua ennesima ricollocazione". Entrando nel merito dell’analisi sul turismo, per Piccioni "fare semplici confronti rispetto ai dati del 2019 è proprio il segno di quella superficialità che non serve a nessuno. C’è, piuttosto, una difficoltà evidente degli italiani, che di fronte alla spesa per la vacanza fanno valutazioni nuove: la benzina, il mutuo, gli effetti dell’inflazione sono pesanti fardelli sul bilancio famigliare e l’estate in corso sta registrando cali pesanti per tutta l’offerta balneare nazionale".

Dunque, "il quadro nazionale si ripercuote anche sulla nostra Riviera. Ma, nonostante una flessione, teniamo grazie a un’organizzazione dell’accoglienza sempre competitiva e ai tanti eventi sportivi che nel periodo di primavera e di fine stagione animano il territorio". Infatti i periodi migliori per Misano "sono proprio la primavera e il mese di settembre", precisa Piccioni. Per questo "i bilanci si fanno alla fine, per Misano questo è ancor più logico".