Turismo, la sindaca ‘chiama’ Cecchetto

"Chiunque vorrà mettersi a disposizione della città senza pregiudizi sarà sempre il benvenuto: Riccione ha bisogno di tutti". È l’appello che la sindaca Daniela Angelini lancia citando come esempio Claudio Cecchetto. "Nonostante sia all’opposizione, non ha mai fatto ostruzionismo, lo invito a trasferire la sua esperienza e la sua visione al servizio di Riccione". Seppure da ‘solitario’, il noto talent scout musicale di fatto con diverse campagne mediatiche e prese di posizione si è speso a favore di Riccione, rimanendo in linea con quanto precisato fin dal suo insediamento in consiglio comunale, e cioè che non avrebbe agito da oppositore, ma da propositore. Che la strizzata d’occhio dell’Angelini, prossima a nominare l’assessore al Turismo, sia un segnale di avvicinamento per averlo ufficialmente come consulente o ambasciatore della città, ruolo che Cecchetto riveste già per Visit Romagna? Intenzionata ad andare oltre le divisioni e la logica della destra contro la sinistra, mettendo al centro gli interessi di Riccione, la prima cittadina incalza: "L’ho sostenuto più volte: la frattura sociale che divide Riccione è particolarmente profonda. Ritengo che quanto accaduto durante l’ultima seduta del consiglio comunale, la prima dopo la triste e prolungata parentesi del commissariamento, purtroppo ben rappresenti questo clima di ostilità permanente. È necessaria una svolta. A Riccione, com’è evidente a tutti, la maggior parte dei componenti dell’opposizione si è distinta per un atteggiamento ostruzionistico dal primo giorno del mio mandato, non ha mai apportato un contributo che non fosse pretestuoso o volto alla demolizione di ogni iniziativa, spesso a discapito della città".

La sindaca ribadisce quindi che Cecchetto "in quest’anno ha dimostrato in più occasioni che si può fare minoranza e votare contro chi governa senza essere ostruzionisti e con forte senso di appartenenza alla comunità". Come un fiume in piena incalza ancora: "Riccione ha bisogno della sua esperienza, delle sue connessioni e della sua capacità di vedere le cose prima che accadano". Quanto è successo: il clima incerto creatosi prima della sentenza del Tar che aveva annullato le elezioni, i cinque mesi di commissariamento, seguiti dal pronunciamento del Consiglio di Stato che dissolto ogni sospetto sulla legittimità del voto dei riccionesi, hanno ridotto i tempi d’azione alla giunta Angelini. "Anche per queste ragioni – conclude la sindaca – mi sento di chiamare a raccolta tutti quelli che in un momento difficile hanno dimostrato amore per la città, proprio come ha fatto Cecchetto, che non ha mai perso occasione per manifestare sui media il suo amore per Riccione".

Nives Concolino