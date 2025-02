Turismo, la sindaca in trasferta a Milano per la Bit

La sindaca di Cattolica Franca Foronchi, l’assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci e la dirigente Claudia Rufer si sono recate alla Bit 2025. Cattolica è stata, dunque, protagonista alla Borsa internazionale del turismo, il primo grande appuntamento dell’anno per la promozione turistica. "Essere presenti a questo appuntamento fieristico è fondamentale non solo per valorizzare il nostro territorio, ma anche per fare rete e costruire nuove opportunità di crescita – dice la sindaca – I nuovi collegamenti dell’aeroporto Fellini e il rinnovato treno diretto Monaco-Cattolica rafforzano la nostra attrattività sul mercato internazionale. Il turismo straniero è in crescita e vogliamo consolidare questo trend".