Turismo, la spunta Mattia Guidi : "Una sfida che dovevo accettare"

"Ci ho pensato qualche ora, poi ho detto sì. Altrimenti me ne sarei pentito chissà per quanto tempo". Mattia Guidi è poco più che trentenne. E’ un albergatore che guida da presidente i Giovani di Federalberghi. Nel 2018 ha creato la startup The Show Production specializzata in eventi, e un anno più tardi è iniziato il suo biennio all’interno di Technogym. Ha una laurea magistrale in marketing e mercato globale alla Bicocca di Milano. Questo il profilo scelto dalla sindaca Daniela Angelini per guidare il settore Turismo. Per essere esatti le deleghe di Guidi saranno due: Turismo ed Eventi. Questo il primo dato: il turismo, lo sport e la cultura saranno divisi, con tre diversi assessori. Altro dato riguarda Riccione col cuore. Formalmente Guidi entra in giunta in quota civica. Nella coalizione gli equilibri vengono mantenuti, offrendo un profilo tecnico e non politico per dialogare con il mondo imprenditoriale della città. La sindaca Angelini si mostra soddisfatta. "Mattia Guidi porterà al turismo grande competenza, entusiasmo e rinnovamento. Al di là del suo curriculum di prestigio nonostante la giovane età, è una persona positiva, solare e desiderosa di impegnarsi per la propria città. Ha idee e progetti molto chiari e innovativi di cui Riccione ha necessità". Ne esce rafforzata anche Riccione col cuore: "Abbiamo dimostrato di anteporre l’interesse della città rispetto a quello di parte, mostrando così un enorme senso di responsabilità".

Guidi, si è trattato di una nomina a sorpresa dopo i tanti nomi circolati nelle ultime settimane.

"Mi è stata presentata la possibilità alcuni giorni fa – ammette Guidi -. Ho riflettuto qualche ora e ho detto sì. Nel corso della mia vita ho sempre accettato le sfide che mi si sono poste davanti".

Ha già qualche priorità su cui intervenire?

"Fino a questo momento è stato tutto molto veloce. Ora dovrà fare il punto con il resto della giunta per avere un quadro completo".

Prima di ricevere la chiamata avrebbe mai pensato di diventare assessore?

"Sinceramente no".

Invece la sindaca ha scelto un tecnico senza un percorso politico.

"Ritengo abbiamo puntato sulla prospettiva. Sicuramente darò il mio contributo per dare una maggior freschezza nell’impostare il lavoro. Oltre ad essere un albergatore ho avviato alcuni anni fa una startup che realizza eventi. In entrambi i settori ho maturato esperienze e apprezzamenti".

Oggi è anche presidente dei Giovani di Federalberghi. Lascerà l’incarico?

"Ho chiesto di svolgere verifiche per capire eventuali incompatibilità. Quella esperienza è stata importante e lo è a tutt’oggi per i frutti che sta portando. Per gli eventi è invece certo che la startup non potrà fare iniziative a Riccione".

Chi glielo ha fatto fare?

"Nel corso della mia vita ho sempre accettato le sfide e questa è ancora più stimolante perché riguarda la città che amo, Riccione".

Andrea Oliva