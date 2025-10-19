Turismo, lo scatto della sindaca: "Un milione di arrivi entro il 2028"

Un piano per dare alla città "una stagione allungata, che passerà da tre a sei mesi, equilibrando il turismo domestico con quello estero", che la sindaca Daniela Angelini piazza a una quota percentuale tra il 20 e il 25%. Nel giorno dei festeggiamenti del compleanno di Riccione arriva la sferzata della sindaca che presenta il programma di governo e chiama la città a un cambio di passo. "Solo attraverso una visione condivisa, pubblica e privata, potremo ristrutturare e rilanciare il settore portante della nostra economia. Non si naviga a vista: si pianifica e si agisce con determinazione". Il Piano strategico del turismo, elaborato lo scorso anno da Kpmg, è sul tavolo della maggioranza. E’ una priorità perché "punta a un cambio di passo dopo anni di crescita rallentata. L’obiettivo è ambizioso: raggiungere un milione di arrivi turistici e generare un miliardo di euro entro il 2028, promuovendo Riccione da località simbolo italiana a brand turistico internazionale. Gli interventi non saranno isolati, ma strutturali e integrati".

Per raggiungere questi risultati rimangono un paio di stagioni. "La sfida che ci attende è straordinaria. Se sapremo unire la forza dell’investimento pubblico a quella dell’iniziativa privata, se cureremo le vecchie ferite e favoriremo un dialogo costruttivo tra le diverse anime della città, Riccione sarà inarrestabile. Il futuro di Riccione non è un sogno lontano: lo stiamo costruendo, giorno dopo giorno, mattone su mattone".

A proposito di mattoni, il discorso della sindaca tocca anche le opere pubbliche. "La trasformazione è già visibile nelle nostre vetrine più rappresentative", da viale Ceccarini al rinnovamento del ‘lungomare del sole’ arivando alla piscina e al palas. Inoltre "abbiamo incrementato in modo significativo i fondi destinati al rifacimento di strade e marciapiedi". Dall’impegno nel sociale e quello sulla sicurezza si arriva infine a un altro pilastro per la giunta: il Piano urbanistico generale. Questo strumento conterrà i regolamenti per trasformare la città. "Stiamo riscrivendo le regole dello sviluppo cittadino. Una strategia di lungo periodo che proietta Riccione in una dimensione sostenibile e di avanguardia europea, rifondando una città green, creativa e intelligente".

Andrea Oliva