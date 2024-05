Turismo: maggio ‘caldo’, aspettando gli stranieri

"Sarà un buon maggio, ma servono gli stranieri". Un anno dopo il maggio nero a causa dell’alluvione che azzerò le previsioni dal 16 maggio in poi, a Riccione gli albergatori vedono positivo, ma guardando al futuro ciò che c’è oggi potrebbe non bastare. "Come sempre accade in questi periodi che anticipano la stagione – premette Andrea Ciavatta dei Family hotel – la parte principale delle presenze arriva dagli eventi e quelli sportivi sono fondamentali. In questo periodo, Giro d’Italia a parte, ce ne sono diversi e questo aiuta". Dalla ginnastica artistica al tennistavolo, fino ai campionati nazionali dei salvamenti, anche nel mese di maggio i torni sportivi sono una certezza. "Si sta lavorando bene grazie agli eventi sportivi e congressuali. Buone le richieste per l’estate, meglio del medesimo periodo dello scorse anno", conferma Karin Gelmini, per Promhotels. Ma per gi albergatori, un aumento consistente dei flussi turistici può arrivare solo dal mercato straniero, soprattutto in questo periodo che vede nella seconda metà di maggio cadere la Pentecoste, periodo che nel nord Europa è utilizzato per programmare periodi di vacanza. "Penso proprio che già quest’anno vedremo un aumento di turisti stranieri, in particolar modo tedeschi – dice Bruno Bernabei di Costa hotel e Food in tour –. L’Apt regionale ha fatto un buon lavoro sui mercati stranieri e non dimentichiamo che in questo periodo parte il treno da Monaco. La Pentecoste aiuterà, ma se si avverte un ritorno dei turisti stranieri, dall’altra ci troviamo davanti clienti con maggiori esigenze e aspettative".

In altri termini "oltre alla qualità che va garantita a partire dalla struttura ricettiva, va presentato un prodotto basato non solo sul balneare. Su questo Rimini ha fatto un buon lavoro". I tedeschi, e non solo, cercano qualcosa di più. "Bisogna lavorare più sul prodotto – riprende Ciavatta -. E mi riferisco al pubblico e al privato insieme, cosa che negli ultimi anni non è stata fatta in modo serrato. Da questo punto di vista serve una maggiore progettualità. Dobbiamo lavorare sul prodotto da presentare all’estero. Va mostrata un’offerta complessiva che comprenda anche la storia, la cultura e l’enogastronomia. Non per nulla questo mese di maggio vede andare molto bene i bike hotel, non solo per il Giro d’Italia". Per gli alberghi che puntano sui cicloturisti si prospetta una buona primavera, ma per Ciavatta si puà fare di più anche in altri segmenti, per attrarre un pubblico che voglia esplorare il territorio. "Perché non pensare a pacchetti con soggiorni misti tra la costa e l’entroterra?". Tutto questo perché "il turista, soprattutto quello straniero – ribatte Bernabei – cerca l’identità dei luoghi e la loro unicità".

Andrea Oliva