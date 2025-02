Turismo, missione ‘capitale’ a Parigi e Berlino

A Monaco di Baviera e a Berlino, per poi spostarsi a Parigi e partecipare per la prima volta al workshop sul mercato francese. È iniziata la campagna promozionale oltre confine per Riccione, di cui fanno parte l’amministrazione comunale e i privati come Promhotels e Costa hotels. I collegamenti aerei tra il Fellini e Monaco, e il treno diretto tra la capitale della Baviera e la stazione di Riccione, sono opportunità da sfruttare. In municipio e tra club di prodotto e consorzi ne sono consapevoli anche se si arriva in ritardo rispetto ai tempi di programmazione in ambito turistico. Intanto si corre e si fissano le tappe che porteranno i club di prodotto riccionesi, Insieme ad Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna, ad essere presenti alla F.re.e. di Monaco, alla Itb di Berlino e per la prima volta al workshop sul mercato francese a Parigi, ed anche alla Bit di Milano per rafforzare la posizione su un mercato italiano in sofferenza e sempre più competitivo. "La collaborazione con i nostri operatori locali che promuovono le diverse anime del turismo riccionese – premette la sindaca Daniela Angelini – ci permetterà di raggiungere un pubblico sempre più internazionale". La sindaca sarà presente alla F.re.e di Monaco. Il 18 febbraio parteciperà alla serata promozionale dedicata a giornalisti e tour operator tedeschi, organizzata da Visit Emilia Romagna nel castello di Nymphenburg. All’iniziativa saranno presenti anche l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, e il console italiano a Monaco, Sergio Maffettone. "Partecipare a eventi di rilievo come questo significa investire nel futuro e nell’innovazione – prosegue la sindaca –, consolidando la nostra identità turistica a livello internazionale. Il nostro obiettivo è evolvere da un brand di riferimento a livello nazionale a una destinazione di prestigio globale, ampliando la nostra visibilità e attrattività".

Intanto in Promhotels si stanno preparando a fare le valigie per partire alla volta di Milano dove la cooperativa parteciperà alla Bit, la fiera internazionale del turismo in Italia, che si terrà dal 9 all’11 febbraio. Giusto il tempo di tornare e si riempirà nuovamente la valigia per partecipare dal 19 al 23 febbraio, alla F.re.e. di Monaco attraversomil consorzio Family hotels. Promohotels sarà con Costa hotels all’interno dello stand di Apt Romagna e Visit Romagna. Promhotels parteciperà anche alla fiera Bmt di Napoli, il 13 marzo. Infine Costa hotels sarà presente il 20 marzo a Itw Workshop a Milano, un’iniziativa b2b di turismo internazionale. "La promozione fieristica si integra all’interno di una pianificazione che intende posizionare Riccione tra le principali destinazioni turistiche" conclude l’assessore Guidi.

Andrea Oliva