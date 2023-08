"Turismo, nel mese di giugno la città è stata fanalino di coda"

"Nel mese di giugno Bellaria ha registrato un calo di turisti superiore a quello di altre località costiere". Lo sottolinea il capogruppo civico Gabriele Bucci (Lbs). Che cita i dati della Camera di Commercio sui primi sei mesi dell’anno in corso. "Il primo mese della stagione estiva, ovvero giugno, si chiude con numeri negativi, con un -7% di arrivi e un -5,8% di presenze nella provincia. L’incremento annuo delle presenze del periodo gennaio-giugno 2023 riguarda due comuni della riviera: Rimini (+5,2%) e Misano (+0,4%). Calano, invece, le presenze a Riccione (-0,9%), a Cattolica (-3,3%) e a Bellaria Igea-Marina (-4%). Che ne dite, dove ci troviamo come città turistica?".

"Dati solo quantitativi – aggiunge Bucci – su arrivi e presenze non bastano per capire il turismo. Chi dice che un albergatore che pratica prezzi bassi e riempie l’albergo è migliore di un collega che punta sulla qualità e che ha l’hotel meno pieno, ma guadagna di più e ha così maggiore soddisfazione nel lavoro, migliore qualità di vita e più danari da reinvestire nella struttura? In questi dati mancano poi le valutazioni sull’extralberghiero (spiaggia, commercio, bar, ristoranti, locali, artigianato, servizi alla persona, noleggi, eventi e spettacoli a pagamento) e sull’indotto turistico (occupazione lavoro, servizi alle strutture turistiche, tecnologici, tecnico-contabili, termoidraulici, igienico-sanitari, pulizie), forniture food & beverage). Dunque per valutare il successo di un anno, un mese o di una stagione turistica, non è sufficiente considerare la quantità dei turisti presenti in loco".