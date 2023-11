Turismo nella Perla. Gli hotel fanno un punto sul futuro

Natale e Capodanno, ma anche la primavera, l’estate e l’autunno. E’ una Riccione a 365 giorni l’anno quella che i club di prodotto Costa hotels e Food in tour cercheranno di far emergere nel meeting che si svolgerà il 14 novembre alle 16 al palazzo del turismo. Nell’occasione interverrà Alessandro Sistri, figura che sta lavorando al piano del turismo riccionese. Sistri parlerà dell’andamento del mercato turistico e delle sue potenzialità. Emiliano Carlini parlerà dell’hotellerie riccionese e di cosa si fa per i soci, mentre Stefano Paolucci interverrà sul posizionamento del club di prodotto. Infine Bruno Bernabei chiuderà raccontando i 25 anni di tristi con i club di prodotto fin dalla loro costituzione. Costa Hotels-Food In Tour con questa iniziativa vuol dare la sua analisi e visione di un turismo con potenzialità legati alla destinazione Riccione per il 2024 e il suo territorio durante tutti i 365 giorni di un anno - spiegano dai club di prodotto -. Cosa possibile con una ricetta legata al turismo degli eventi, sportivi, culturali, all’enogastronomia, il turismo emozionale, quello esperienziale fino al benessere. Lo si può fare con una tematizzazione dei vari prodotti turistici ed eventi legati al nostro territorio dal mare alla collina".