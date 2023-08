"Turismo, numeri choc". Belluzzi nella bufera

Mentre una delegazione cattolichina torna nel bergamasco, nel Comune di Ardesio, per la promozione turistica mari e monti, scoppia la polemica in città per i primi dati negativi sul turismo, con la Lega che chiede le dimissioni del vicesindaco con delega al turismo Alessandro Belluzzi. "La sindaca deve dimissionare l’assessore Belluzzi – attacca Marco Cecchini, consigliere comunale Lega –: i dati turistici emersi fino ad ora dalla Regione Emilia Romagna sono molto negativi per Cattolica, direi impietosi. E’ la stagione peggiore di sempre e si evidenzia il fallimento delle politiche turistiche dell’amministrazione Foronchi. Un modello di promozione del tutto superato, inefficace, ma anche dispendioso. Per questi dati non bastano le giustificazioni di alcuni consiglieri di maggioranza. L’unica cosa positiva, in una stagione turistica così drammatica, è la volontà "eroica" degli imprenditori di questo settore di resistere, nonostante tutto". Il consigliere di minoranza poi rincara la dose: "Qui c’è una responsabilità politica del PD con il suo assessore al turismo. Ora mi aspetto, da parte di chi predica onestà intellettuale, la capacità di aprire una riflessione sui risultati del proprio mandato".

In questo weekend del 5-6 agosto, intanto, una delegazione cattolichina è di nuovo in Lombardia durante la manifestazione Ardesio DiVino, giunta alla 19esima edizione, per distribuire circa 2000 tovagliette e materiale promozionale con immagini ed informazioni di Cattolica. "Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno – commenta lo stesso Vicesindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – in collaborazione con il consorzio Le Sirene, che ringraziamo, abbiamo deciso di ripetere la realizzazione di oltre 2.000 tovagliette con la promozione della nostra città che verranno distribuite durante la manifestazione Ardesio DiVino che ogni anno vede la presenza di migliaia di visitatori. Sempre durante la manifestazione verrà distribuito del materiale informativo della città, del nostro territorio legato al progetto la Valle delle Vacanze e del Acquario".

Ma anche le categorie economiche chiedono maggiori investimenti in ambito promozionale: "Serve una promozione ad ampio raggio – spiega Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato di Cattolica – abbiamo avuto bilanci turistici fortemente negativi in giugno e luglio, le risorse della tassa di soggiorno vanno investite ancora di più in fiere e promozione in Italia ed all’estero. Urge a fine stagione una cabina di regia per la promozione tra ente pubblico e privati".

Luca Pizzagalli