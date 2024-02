Turismo, ora il corso di laurea è solo in inglese. Da Rimini pioggia di mail al rettore: ripensateci

Inglese o italiano? A Rimini il dibattito sul corso di laurea triennale in Economia del turismo è vivo più che mai. L’Università di Bologna ha deciso che dal prossimo anno accademico il percorso di studi sarà solo in lingua inglese, abbandonando quello in italiano. Ha fatto sentire la sua voce (contraria) la presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis: "Ripensateci". Lo stesso appello è stato lanciato attraverso una pioggia di email – tutte con lo stesso testo, ma con mittente differente – indirizzate tra gli altri al rettore Giovanni Molari (e anche alla presidenza di Federalberghi Rimini). Il ripensamento ci sarà? Sembra proprio di no. Il corso di laurea triennale in Economics of tourism and cities – per il quale è arrivato il via libera dal ministero – è destinato a partire a Rimini. Sarà presentato all’interno della ‘virtual fair’ dell’Università di Bologna il 27 e 28 febbraio e il primo open day è in programma il 4 aprile. "Le scelte che riguardano i progetti didattici – chiarisce il prorettore alla didattica di Unibo, Roberto Vecchi – sono il risultato di un percorso lungo e con diversi passaggi. Un corso di laurea ha una gestazione pluriennale. Si tratta di scelte meditate, non di decisioni prese dall’oggi al domani".

Nel maggio dello scorso anno il dipartimento di Scienze economiche ha istituito un gruppo di lavoro formato da docenti del corso in Economia del turismo "con l’obiettivo – la precisazione dell’ateneo – di avviare un processo di rilancio dell’offerta formativa". Processo che ha dato impulso alla nascita del corso in Economics of tourism and cities. "Accade – precisa Giovanni Prarolo, coordinatore del corso di laurea in Economia del turismo a Rimini – che dopo cicli di vita più o meno lunghi si debba adeguare l’offerta formativa alle nuove sfide e ai cambiamenti nella società, alzando l’asticella. Dopo un’attenta e ponderata valutazione, abbiamo optato per l’inglese come lingua ufficiale, scelta in linea con l’elevato livello di internazionalizzazione che caratterizza il campus riminese. Più di due terzi dei posti disponibili saranno riservati a studenti da Paesi dell’Unione europea, Italia inclusa".

Un percorso che ha portato l’università a confrontarsi – in un incontro a Rimini lo scorso ottobre – con le parti sociali. "Il passaggio all’inglese – osserva Prarolo – ha trovato consenso e apprezzamento da parte di tutti. Federalberghi Rimini non ha inviato rappresentanti a quell’incontro. Un peccato". Il dato è tratto. "Il dipartimento – aggiunge Vecchi – ha ritenuto che la precedente impostazione potesse porre limiti all’attrattività internazionale del corso, così è stato rinnovato il progetto didattico. È sbagliato ridurre la discussione a una questione di lingua. Che l’inglese non sia di casa, nel settore turistico e per la generazione attuale dei giovani, ho qualche dubbio. Francamente non vedo problemi di accesso: penso che per il territorio possa essere un’opportunità. L’inglese è una lingua che apre al mondo".

Giuseppe Catapano