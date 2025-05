Turismo over 65 in piena crisi . Prezzi alle stelle, vacanze in fuga

Un’estate in frenata per il turismo dei ’capelli d’argento’. A (ri)lanciare l’allarme è Giovannino Montanari, presidente Fiavet (agenzie di viaggio e tour operator) e titolare di Montanari Tour, colosso della vacanza over 65 in Romagna, con 1,8-2 milioni di presenze l’anno. Motivo? "Anzitutto i rincari dei prezzi degli alberghi – spiega il signore dei nonni – cui si affiancano quelli dei pullman, ma anche delle spiagge, tutti abbondantemente sopra l’inflazione. E poi le difficoltà economiche generali. Come agenzia abbiamo dovuto rifare i pacchetti tutto compreso venduti in autunno. E ci sono state difficoltà a chiudere gli accordi". "Quest’anno le conferme dei gruppi di vacanzieri più anziani ci sono state, ma si tratta molto spesso di gruppi più piccoli - meno persone di media - e con soggiorni ridotti da 14 a 13 giorni, per risparmiare. I pensionati sono in difficoltà a causa degli aumenti. E chi è più debole economicamente ha rinunciato". Una previsione che, se confermata, segnerebbe un’inversione di tendenza rispetto al progressivo recupero post Covid. "Con la stagione 2024, ottima – prosegue Montanari – possiamo dire di essere tornati ai numeri del 2019, pre Covid. Ma oggi si confermano le difficoltà intraviste. Tra le altre, il fatto che non si trovano i pullman, o meglio gli autisti. I prezzi dei soggiorni sono ’volati’ più dell’inflazione già da un paio d’anni, sulla scia dei rincari energetici. Un fenomeno che purtroppo non si ferma: anche per l’estate 2025 gli albergatori chiedono cifre difficili da sostenere. Tra l’altro, gli alberghi calano di valore ma gli affitti crescono, un fenomeno che sarebbe da studiare".

"Sono saltate già l’estate scorsa le feste in balera, che si facevano soprattutto in locali dell’entroterra, noleggiando pullman per una giornata. Le ultime due superstiti vogliono chiudere. Oggi si compra il trasporto, più soggiorno più servizi di spiaggia e stop. Con forzata autoriduzione da parte dei turisti più attempati di tutti gli altri servizi, come gite, serate danzanti, uscite in motonave: sono stati cancellati quasi completamente. Anche qui la causa sta nei costi elevati nel trasporto".

Si tratta di un trend generale o specificamente rivierasco? "Vedo un mercato nazionale fermo chiosa Montanari –. Dovremo nel breve cercare di alzare il livello della qualità su tutti i servizi partendo dalle strutture alberghiere, tante delle quali sono da riqualificare". Per tentare di compensare almeno in parte le défaillance si punta a nuove conquiste nei centri sociali anziani francesi, "ciò grazie alla nuova vivacità del nostro aeroporto, e speriamo di raccogliere i frutti nei prossimi due anni".

Domattina alle 10 all’hotel Sporting convegno Fiavet su ’Turismo e territorio, il ruolo strategico delle agenzie di viaggio’.

Mario Gradara