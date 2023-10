"Turismo, perdiamo meno degli altri"

Se è vero che Rimini, dati dei primi otto mesi dell’anno alla mano, si conferma traino turistico dell’intera provincia, come ha orgogliosamente rivendicato il sindaco del capoluogo Jamil Sadegholvaad, Bellaria Igea Marina nello stesso periodo ha messo a segno un risultato importante. Non tanto, o non solo, il ’secondo posto’ dopo il capoluogo per la performance, ma per il primato, tra le cinque località balneari costiere, quanto a recupero dei turisti perduti rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia. Si tratta di pernottamenti (quelli che portano fatturato): la città di Panzini riduce la perdita al -9%, mentre Rimini, Riccione, Cattolica e Misano restano ancora a doppia cifra, compresa tra -10,2 della Perla Verde a -18,5% di Misano.

Bellaria Igea Marina conferma il primato dei recuperi sul pre Covid anche rispetto agli arrivi: -6,7% (qui le distanze con le vicine-rivali sono più contenute). Quanto al raffronto con i primi otto mesi del 2022, per i pernottamenti, Bellaria Igea Marina ha il secondo maggior incremento dopo il capoluogo: +6,8%. E solo il quarto posto invece per gli arrivi. "Se abbiamo meno arrivi e più presenze – osserva la presidente dell’Associazione albergatori Simona Pagliarani – vuol dire che i nostri turisti soggiornano più a lungo. Un dato positivo anche in tema di fidelizzazione, in particolare quella delle famiglie, che restano il nostro core business". "Un risultato importante – aggiunge – in un’estate comunque difficile. Dove sono stati particolarmente alti i costi di gestione alberghiera, tra cibo, energia, personale, lavanderia e promozione, quest’ultima una voce importante per recuperare l’avvio molto negativo post alluvione. Anche i fatturati, grazie ai prezzi più elevati, sono stati più alti. Ma senza corrispondenza negli utili, a fronte dei maggiori costi".

"Un bilancio molto positivo per noi quello dei dati Istat da gennaio ad agosto – commenta il sindaco Filippo Giorgetti –. E mancano ancora quelli di settembre, che è stato molto positivo, favorito dalle buone condizioni meteo e dai tanti eventi. Una stagione turistica comunque complicato, niente trionfalismi, partita di fatto a luglio dopo la sofferenza di maggio e giugno, legata alle conseguenze dell’alluvione in Romagna. Si confermano positive le scelte degli ultimi anni della nostra Dmo (Destination Marketing Organization, ndr) sulla destagionalizzazione, con oltre sei mesi di attività tra congressuale, Bellaria Film Festival, Rumore, Borgata che Danza che cerchiamo di fare uscire dalla ’nicchia’ culturale per contribuire a lanciare la stagione. E ampliamo il turismo d’area, quello esperienzale che fa base da noi ed ’esplora’ la Romagna".

Mario Gradara